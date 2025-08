Australia lo usa leynan di medionan social historico pa prohibi muchanan bou di 16 aña di e website di streaming di video YouTube, un minister a bisa diaranson enfatisando e necesidad pa proteha nan di “algoritmonan depredado”.

Minister di Comunicacion Anika Wells a bisa cu cuater di cada dies mucha Australiano a informa di a wak contenido dañino riba YouTube, un di e websitenan mas bishita na mundo.

“Nos ke pa muchanan sa ken nan ta prome cu plataformanan asumi ken nan ta,” Wells a bisa den un declaracion.

“Tin un luga pa medionan social, pero no tin un luga pa algoritmonan predador / pedofiel cu ta dirigi riba mucha.”

Australia a anuncia aña pasa cu e tabata trahando leynan cu lo prohibi muchanan di website di medionan social manera Facebook, TikTok y Instagram te ora nan cumpli 16 aña.

No ‘social media’

Un vocero di YouTube a bisa cu e anuncio di diaranson tabata un U-turn spantoso di parti di gobierno.

“Nos posicion ta keda cla: YouTube ta un plataforma di comparti video cu un biblioteca di contenido gratis y di calidad halto, cu ta wordo mira cada bes mas riba pantayanan di television,” e compania a bisa den un declaracion.

“E no ta medionan sosial.”

Riba papel, e prohibicion ta un di esnan mas estricto na mundo.

Pero e legislacion actual no ta ofrece casi ningun detaye riba con e reglanan lo wordo enforsa loke ta causa preocupacion bou di expertonan cu e lo ta simplemente un pida legislacion simbolico cu no por wordo enforsa.

E mester drenta na vigor dia 10 di december.

Gigantenan di medionan social cu ta enfrenta multanan di te cu Aus$49.5 miyon (US$32 mion) pa no cumpli a describi e leynan como “vago”, “problematico” y “pura”.