A fayece cristianamente

ZELDA MIRIAM STEENEN Miho conoci como “Zess” Jufr. Zelda

Su mama stima: Magda Ramona Steenen

Su partner: Godfried Lampe

Mescos yiu: Brainer Lampe, Dianne Croes y Cyanne Petrocchi

Su primo-y primanan:

Raquel Muyale y yiu Rocky Donker Randolph, Jessy Wiersma Sneek y yiu nan Jesra y Win Xuan, Jasmira Wiersma Maghalia Steenen, Sharine Steenen y yiunan na Hulanda, Elaine Gietel Eddy Gietel, Astrid Gietel, Ingrid Does-Gietel, Iris Gietel Debbie Arendsz-Gietel, Maritza Sillie, Rugia Sillie, Valerie Adonis

Su amor chikito: Naemy

Su acto primo y primanan:

Erik Steenen, Tito Wagib Thiel, Eva Suyen Thiel, Kassidy y Enoch Steenen

Su rumannan:

Lisette Mohamed, Edmond Adonis, Gina Adonis

Mama di su rumannan:

Keta Adonis

Iha nan: Markwin – Faridi – John – Jessica

Amigo nan di cas stima: Eileen y Win Snijders

Yola Snijders y mescos cu subrina Jealdyne Yarzagaray Elvis Gomez

Su gruponan:

Karaoke, The Scrapping B’sss, Grupo di oracion, Girlsz, Animachis, Serenity, Class of 1983

Tur otro amiga y amigo bisinja y conocir nan.

Demas Famia: Steenen, Lampe, Muyale, Wiersma, Adonis, Gietel, Snijders, Sneek, Dania, Herts, Comenencia, Rafael y Quandus

Un suplica pa bisti color nan alegre pa asina nos celebra Zess su bida.

Enves di flor of krans, un donacion pa Wilhelmina Kankerfonds lo ta altamente aprecia.

Ta invita pa acto di despedida cual lo tuma lugar na Misa Birgen di Fatima Dakota, Diahuebs 4 di September 2025, di 1’or pa 4’or di atardi. Cremacion lo tuma lugar despues den seno familiar.

Nos ta lamenta cu despues di despedida nos no ta ricibi bishita di condolencia na cas.

E defunto mes a traha e anuncio aki.