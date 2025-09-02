A fayece cristianamente
ZELDA MIRIAM STEENEN Miho conoci como “Zess” Jufr. Zelda
Su mama stima: Magda Ramona Steenen
Su partner: Godfried Lampe
Mescos yiu: Brainer Lampe, Dianne Croes y Cyanne Petrocchi
Su primo-y primanan:
Raquel Muyale y yiu Rocky Donker Randolph, Jessy Wiersma Sneek y yiu nan Jesra y Win Xuan, Jasmira Wiersma Maghalia Steenen, Sharine Steenen y yiunan na Hulanda, Elaine Gietel Eddy Gietel, Astrid Gietel, Ingrid Does-Gietel, Iris Gietel Debbie Arendsz-Gietel, Maritza Sillie, Rugia Sillie, Valerie Adonis
Su amor chikito: Naemy
Su acto primo y primanan:
Erik Steenen, Tito Wagib Thiel, Eva Suyen Thiel, Kassidy y Enoch Steenen
Su rumannan:
Lisette Mohamed, Edmond Adonis, Gina Adonis
Mama di su rumannan:
Keta Adonis
Iha nan: Markwin – Faridi – John – Jessica
Amigo nan di cas stima: Eileen y Win Snijders
Yola Snijders y mescos cu subrina Jealdyne Yarzagaray Elvis Gomez
Su gruponan:
Karaoke, The Scrapping B’sss, Grupo di oracion, Girlsz, Animachis, Serenity, Class of 1983
Tur otro amiga y amigo bisinja y conocir nan.
Demas Famia: Steenen, Lampe, Muyale, Wiersma, Adonis, Gietel, Snijders, Sneek, Dania, Herts, Comenencia, Rafael y Quandus
Un suplica pa bisti color nan alegre pa asina nos celebra Zess su bida.
Enves di flor of krans, un donacion pa Wilhelmina Kankerfonds lo ta altamente aprecia.
Ta invita pa acto di despedida cual lo tuma lugar na Misa Birgen di Fatima Dakota, Diahuebs 4 di September 2025, di 1’or pa 4’or di atardi. Cremacion lo tuma lugar despues den seno familiar.
Nos ta lamenta cu despues di despedida nos no ta ricibi bishita di condolencia na cas.
E defunto mes a traha e anuncio aki.