Mira con Dios a salva mi,
Tur mi confianza ta den djE,
Señor Dios ta mi forsa, mi refugio. E mes t’Esun cu a salva mi.
Isaas 12:12
Cu inmenso tristeza na nos curason, pero conforme cu boluntad di Dios, nos ta anucia fayecimento di nos mama, wela, bisawela, ruman y tanta:
Sra. Vda. Maxima E. Semeleer – Paesch
Cariñosamente yama “Shomina”, “Mamina”
*01-02-1934 – 13-09-2025
Casa:
Rafael Semeleer
Na nomber di su yuinan:
Marcia Paesch y yiunan
Cadia Paesch y yiu
Francisco (Scnt) y Gina Semeleer – Jansen y yiunan
Antonio (Tony) y Alva (Jolanda) Semeleer – Geerman y yiunan
Dominico Semeleer y compañera y famia
Magaly y Pedro Zievinger- Semeleer y yiu
Rafael (Ito) Semeleer
Johnny Semeleer
Elvis y Esther Semeleer y yiunan
Vda. Glenda y †Ildo Vrolijk -Semeleer y yiunan
Nieto- y nietanan:
Carina y Jeffrey Rojer-Figaroa y yiunan
Javier Flanders
Eldrick Noèl
Kimberly Semeleer y Tim Remijn
Franky Semeleer
Shuraima Henriquez y yiunan
Jeffrey Semeleer y Joanne Vrolijk y yiunan
Samantha Semeleer y Kevin Tromp yiunan
Militza y Jeffrey Croes-Zievinger y yiunan
Eunice Semeleer y Yakira Gabriel-Torres
Priscylla Semeleer y Janine Nicolaas
Zeick Larmonie y yiunan
Hiram Vrolijk
Rumannan:
Brunilda Paesch y famia
Margarita Paesch y famia
Vdo. Johan (Buchi) y Emila Paesch-Jacopucci y famia
Helena y Ronny Brete-Paesch y famia
Carmen Paesch y famia
Maria Paesch y famia
Amiganan di cas: Maria Marin, Dina Geerman.
Su bisanieto- y bisanietanan, sobrino- y sobrinanan, sua y cuñanan, primo- y primanan, Ihanan, comer y compernan, bon bisiñanan, amistadnan y demas famia:
Paesch, Semeleer, Jansen, Geerman, Zievinger, Vrolijk, Figaroa, Rojer, Flanders, Noel, Croes, Remijn, Larmonie, Kelly, Henriquez, Werleman, Ras, Jacopucci, Brete, Ruiz, Flanegin, Chung, Eckmeyer, Tromp, Marin.
Un danki special ta bay pa dr. Christianne Zuijerdhoudt, dr. Carolina Becker, dr. Karina Kelly, Asst. Yadira Britten y tur otronan cu a yuda Shomina.
Oportunidad pa condolencia lo tuma luga na: Aurora Funeral Home Diamars 23 september 2025 anochi di 19:00 pa 21:00.
Ta invita tur demas famianan, amigonan y conoci nan pa asisti na acto di entiero cu ta tuma luga: Diaranson 24 september 2025 mainta di 9:00 pa 11:00 na Parokia St. Anna, Noord.
Desculpa nos si den nos tristeza nos por a lubida di menciona un of otro famia.
Nos ta lamenta cu despues di entiero nos no por ricibi bishita di condolencia na cas.