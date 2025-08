“Señor ta mi wardador, mi’n tin falta di nada.

Den cunucu di yerba berde e ta ponemi sosega.

E ta hibami na awa trankil,

pa mi bolbe haña forsa”.

Salmo: 23

Nos ta anuncia fayecimiento di:

Gregorio Ramiro Croeze

Mihor conosi como “Doque”, “Romi”, of Boggie”

*Maart 12, 1953 – †Augustus 2, 2025

Na bida propetario di Urataka Center- Best Pizza,

Cofundador y miembro di Mustang Club Aruba, Cofundador y miembro di Croeze Brothers Racing, miembro di Classic Car Club y miembro di TTT Motorcycle Club.

Na nomber di su:

Querido esposa:

Jacky Croeze- Ras

Yiu nan:

Gregory Croeze y Sharlyze Romano

Rigo Croeze

Manera un Yiu:

Jessie Kamidi-Rasmijn

Unico nieta stima:

Amelia Croeze

Suegra stima:

Maria Antonia Ras

Ruman nan:

†Chia Croeze y famia

†Chico Croeze y famia

†Cita Acosta-Croeze y famia

†Quita Croes-Croeze

†Djol Croeze y famia

†Poy Croeze y famia

Rina Solognier y famia

†Milo Croeze y famia

Rica Croeze

Dolfito Croeze y famia

Primo y prima nan, sobrino y sobrina nan, amigo y amiga nan y demas famia.

Iha nan: Omar Acosta, Donovan Maduro, Glenrick Croes, Andrea Croeze.

Amigo nan:

Frenk Lacle, Kedi Koolman, Ricky Semeleer, Olie Danje, Dennis Arends, Alex Mansur, Esi Werleman, Theo de Jong, Shaniro Kelly, Pedro Teixeira, Indira Ras, Alex Krozendijk, Dito de Kort, Hubert Solagnier, Karel Jeandor, Ton Rojer, Aquiles Winklaar y hopi mas.

Na ful e famia, colega nan y ex colega nan di Urataka Center.

Na su ex colega nan di Concorde Casino

Na tur su bon bisiña nan

Un danki na Dr. Franca, Dr. Waterloo, Dr. Monica Nuboer, oncologo nan, Dr. Vis, Sra. Lola Geerman di Wilhelmina Kanker Fonds y tur e enfermero nan di Horacio Oduber Hospital, especialmente esnan di A4

Y demas famia nan: Croeze, Ras, Romano, Acosta, Solognier, de Cuba, Werleman, Bikker, Croes y hopi mas.

Despensa si den nos tristesa nos por a lubida un of otro persona.

Oportunidad pa condolencia: diaranzon 6 di Augustus 2025 di 6’or pa 9’or di anochi na Aurora Funeral Home.

Ta invita pa e acto di despedida cu lo tuma lugar diahuebs 7 di Augustus di 9’or pa 11’or di mainta na Misa Immaculata Concepcion na Santa Cruz sigui pa e acto di cremacion cu lo tuma lugar den seno familiar.

Enbes di manda flor y/of krans nos lo aprecia donacion na Wilhelmina Kanker Fonds

Nos ta lamenta cu despues di despedida nos no por recibi bishita di condolencia na cas.