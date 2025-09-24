Tur cos aki na mundo tin su ora y su tempo, Ora pa nace y ora pa muri , ora pa hari y ora pa yora., ora di chansa y ora di papia serio y sin lubida riba bondad y stimashon. Awo mi tin cu bay, papa Dios mester dimi aya riba. Y mane semper mi ta bisa “ Cosnan asina sa pasa”.
“ Haci bon, pa bon bin pabo”
Cu dolor na nos curason, nos ta anuncia fayecimento di:
Giomar Heronimo
Na nomber di su:
Mama: Vilma Lacle
Tata: †Elio Heronimo
Padrasto: George Tromp
Pareha stima cu ta su princess: Yeritza Tromp
Yuinan: Sheidy Heronimo y Mitchel Perestrelo
Yeralvienne Vrolijk y Nelshon Giel
Dwayne Webb
Rumannan: Elio Omar Heronimo y famia
Alexi Heromimo y Jolina Tromp y famia
George- Dimar Tromp y Kristina Tromp y famia
Marisol Heronimo y famia
Suegro y Suegra: Secundino Tromp y Glody Tromp
Suanan: Theolindo Tromp y Elvis Tromp
Sobrino/a nan: Dylan Heronimo y Daniella
Steve Heronimo y Kiara
Nolan Heronimo
Nelina Heronimo
Kaylee Tromp
Jayden Tromp
Francis Heronimo
Elise Heronimo
Ihanan, primo/a nan, amigo/a y amistades nan.
Amigo/a nan manera ruman ta demasiado pa mensiona.
Abo cu sa cu bo ta mane su ruman, sinti bo nomber aki scirbi y carga Gio den bo curazon.
Team di Fun 4 Every 1 Watersport
Team di Fun 4 Every 1 Racing Team
Amigo nan den Drag Racing di Aruba, Bonaire, Curacao, Miami, Orlando, Valdosta y Maryland.
Amigo nan di Gallero
Amigo nan di Go Kart
Amigo nan di Hotwheels
Disculpa nos, si den nos dolor y tristeza nos por a lubida un famia of amigo. Boso ta den nos curazon.
Ta invita tur famia, amigo, bisina y conocirnan pa asisti na acto di condolencia cu lo tuma lugar Diahuebs 25 September 2025, di 7pm – 9 pm na Aurora Funeral Home.
Alabes, nos ta invita pa asisti na acto di entiero cual lo tuma lugar Diabierna 26 September 2025, di 9 am – 11 am na Aurora Funeral Home. Despues ta sali pa Santana Catolico Sta. Cruz.