Laga tur loke ta spera mi ta bunita
Laga tur locual cu mi encontra na caminda ta bunita
Laga tur locual cu mi laga atras keda bunita y
Laga esakinan termina den tur buniteza.
Cado Wever.
Nos ta anuncia fayecimento di:
Yenny (Jenny) Margarita Croes-Márquez
*17-10-1945 – †05-08-2025
Na nomber di su:
Esposo:
Ricardo Croes
Yiunan y famia:
Nelson (Chito) Dirkz y Shahaira Schwengle
Milangela (Mili) Dirkz
Gregory Croes y Harmen Keuning
Richenne Croes y Marcus Maduro
Joanie Croes y Sancho Borsje
Nieta y nietonan:
Jeada Kocks, Igmar Dirkz, Darrell Dirkz, Jocean Krosendijk, Joey Krosendijk, Joa Krosendijk, Xev
Tromp y Figo Borsje
Bisnietonan:
Isaac Dirkz, Cayden Dirkz, Ruben Tromp
Mayornan:
†Teresa de Jesus Robles de Márquez
†Gregorio (Gollito) de Jesus Márquez
Rumanan:
†Clara Brown Vásquez
†Leda Vásquez
†Maria Ignacia Vásquez
†Gregorio (Papy) Márquez
Arlina Vásquez
Deniris Márquez
Elsa Márquez
Ondina Márquez
Vivian Márquez
Gladys Rasmijn
Tur subrino y subrinanan, cuñanan, swanan, primo- y primanan y demas famianan na Hulanda, New York, Venezuela, Boneiro, Boston, Colombia.
Querida amiganan cerca.
Amistadnan di bingo y di casino.
Caretakers di Trinity
Famia: Croes, Márquez, Dirkz, Borsje, Bossers, Brokke, Brown, Browne, Dania, Erasmus, Figaroa, Infanzon, Keuning, Kocks, Krosendijk, Leijdekkers, Maduro, Marval, Quijada, Ras, Schwengle, Tromp, Vásquez, Velásquez, Wallace, Winklaar
Disculpa nos si den nos tristesa nos a lubida algun persona/famia.
Oportunidad pa condolencia: Aurora Funeral Home, diamars 12 di augustus 2025 di 7:00 pa 9:00 pm
Ta invita pa acto di despedida cu lo tuma lugar diaranson 13 di augustus 2025 di 2:00 pa 4:00 pm, acto di cremacion ta tuma lugar den seno di famia.
Despues di entiero nos no ta risibi bishita di condolencia na cas.