Laga tur loke ta spera mi ta bunita
Laga tur locual cu mi encontra na caminda ta bunita
Laga tur locual cu mi laga atras keda bunita y
Laga esakinan termina den tur buniteza.
Autor: Cado Wever
Cu dolor na nos curason, nos ta participa fayecimento di:
Renee Joëll Paesch
Cariñosamente yama “ Momo Rene of Hustle”
*30-11-1990 – †23-08-2025
Mayornan:
†Pablo Paesch
†Lauriana Dania
Na nomber di su:
Yiunan cu e la stima: Jorden Paesch y Melody Paesch
Rumannan:
Silvana Merselina y Ruperto Jacobs
Michel y Angelique Paesch Dijkhoff
Sobrina y sobrinonan cu e la stima :
Mi-Angela Paesch & Michelangelo Paesch
Clayton Jacobs & Justin Jacobs
Tanta y Omonan na aruba y Hulanda
Prima y primonan na Aruba y Hulanda
Amiga y Amigonan na Aruba y Hulanda mucho hopi pa menciona
Su Coleganan di Super Do-it Center Shaba
Demas Famia: Paesch, Dania, Merselina, Jacobs, Dijkhoff, Geerman, Vrolijk, Vasquez, Dirksz, Goijla, Werleman, Ras, Croes
Ta invita pa acto di despedida cu lo tuma lugar Diasabra 6 september na Aurora di 9or pa cu 11or di mainta
Condolencia lo tuma lugar Diabierna 5 september na Aurora di 7or pa 9or di anochi
Nos desculpa si den nos tristesa nos por a lubida miembro di famia