Laga tur loke ta spera mi ta bunita

Laga tur locual cu mi encontra na caminda ta bunita

Laga tur locual cu mi laga atras keda bunita y

Laga esakinan termina den tur buniteza.

Autor: Cado Wever

Cu dolor na nos curason, nos ta participa fayecimento di:

Renee Joëll Paesch

Cariñosamente yama “ Momo Rene of Hustle”

*30-11-1990 – †23-08-2025

Mayornan:

†Pablo Paesch

†Lauriana Dania

Na nomber di su:

Yiunan cu e la stima: Jorden Paesch y Melody Paesch

Rumannan:

Silvana Merselina y Ruperto Jacobs

Michel y Angelique Paesch Dijkhoff

Sobrina y sobrinonan cu e la stima :

Mi-Angela Paesch & Michelangelo Paesch

Clayton Jacobs & Justin Jacobs

Tanta y Omonan na aruba y Hulanda

Prima y primonan na Aruba y Hulanda

Amiga y Amigonan na Aruba y Hulanda mucho hopi pa menciona

Su Coleganan di Super Do-it Center Shaba

Demas Famia: Paesch, Dania, Merselina, Jacobs, Dijkhoff, Geerman, Vrolijk, Vasquez, Dirksz, Goijla, Werleman, Ras, Croes

Ta invita pa acto di despedida cu lo tuma lugar Diasabra 6 september na Aurora di 9or pa cu 11or di mainta

Condolencia lo tuma lugar Diabierna 5 september na Aurora di 7or pa 9or di anochi

Nos desculpa si den nos tristesa nos por a lubida miembro di famia