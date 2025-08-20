“Señor ta mi wardador, mi’n tin falta di nada.
Den cunucu di yerba berde e ta ponemi sosega.
E ta hibami na awa trankil,
pa mi bolbe haña forsa”.
Salmo: 23
Cu dolor na nos curason, nos ta anuncia fayecimento di nos mama stima:
Regina “Ina” Lopez-Croes
*06-07-1939- †13-08-2025
Na nomber di su:
Yiunan:
Edwin y Cathy Lopez
†Emelda Lopez y Jacobo Kock
Hubert Lopez
Franklin Lopez
Nieto(a)nan:
Emily, Eldwin, Cathlyn, Jayron y Antonio
Rumannan:
Chenda Croes y famia
Mario Croes y famia
Jacinto Croes y famia
†Colai Croes y famia
†Lica Solognier y famia
†Ninita Wever y famia
†Nemencio Croes y famia
Amiga: Gina Dirksz
Primo y primanan, Sobrino y sobrinanan, amigo y amiganan
Demas famia: Croes, Lopez, Wever, Solognier, Dirksz, Tromp, Rasmijn, Hoek, Richardson, Orman.
Despensa nos si den nos tristesa nos por a lubida un of otro famia of concocir.
Ta invita tur famia y conocirnan pa compaña nos na su acto di condolencia y entiero cual lo tuma lugar na Aurora Funeral Home diabierna 22 di augustus 2025 di 2’or pa 4’or di atardi. Despues nos lo sali pa Santana Catolico na Paradera
Despues di entiero nos no por ricibi bishita di condolencia na cas