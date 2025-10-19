Seῆor ta mi wardado, mi’n tin falta di nada
Den cunuco di yerba berde e ta pone mi sosega
E ta hiba mi na awa trankil
Pa mi bolbe haja forsa
Salmo:23
“Mi fe den Dios ta grandi, semper”
Cu inmenso dolor y tristeza nos ta anuncia cu a bay sosega den brasa di Señor
Nicolas Kock
mihor conoci como Nico
*6 December 1948 – †15 October 2025
Na nomber di su:
Yiu:
Nicolas Franken y señora Mirna Redondo
Su mayornan:
†Elvia Tromp
†Sergio Kock
Rumannan:
Edna y †Frank Jean d’ Or-Kock y famia
Regina y Rafael Kelly-Kock y famia
Franklin y Bea Kock-Kelly y famia
Marcia Kock y famia
†Mildred Kock y famia
†Cornelis Kock
Sobrinonan:
Narciso Kock y famia, Judella Jean d’Or, Gilbert Kock y famia, Joanne Schlipken Croes Kelly y famia, Elvis Kock y famia, Leonardo Geerman y famia, †Joël Kelly, Faryselle Kock y famia, Zulienne Kock y famia y Sharyselle Kock.
Manera yiu:
Vivian Dania y famia
Judeska Simon y famia
Richenella Milan-Thijsen y famia
Natasha Dania y famia
Manera Nieto/a:
Brayon Sint Jago, D’Sheila Milan, Jaylixianne Maduro, Jaylianne Maduro, Jayxiondrick Maduro.
Demas famia: Tromp, Kock, Franken, Redondo, Jean d’Or, Kelly, Schlipken Croes, Geerman, de Cuba, Petronia, Croes, Colina, Jacobs, Boekhoudt, Dirksz, Dania, Martinus, Simon, Thijsen, Milan, Sint Jago, Koolman.
Nos disculpa si nos por a lubida un of otro famia den nos tristeza.
Condolencia y acto di despedida lo tuma lugar na Aurora Funeral Home, diamars 21 oktober 2025 di 9 am pa 11 am. Cremacion lo tuma lugar den seno familiar.
Nos ta lamenta cu despues di entiero lo no por ricibi bishita di condolencia na cas.
Lo tin un box pa donacion pa Wilhelmina Kanker Fonds.