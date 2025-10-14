Siguramente bondat y misericordia lo sigimi tur e dianan
di mi bida, y lo mi biba den e cas di SEÑOR pa semper.
Salmo 23:6
Nos ta anuncia fayecimento di:
Mirian Virginia Bareño
Mihor conoci como: Miriam of Oma
*19-12-1950 – †09-10-2025
Na nomber di su:
Yiunan:
Ivo y Maria Lacle-Smith
Jahairo Lacle
Paulus Lacle y famia.
Tata di su yiunan:
Jan Lacle
Nietonan y nietanan:
Ivelie Lacle, Ivmar Lacle, Paula Lacle y famia, Paul Lacle, Paulie-ann Lacle.
Rumannan:
Angelica Croes y famia
Alberto Bareño y famia
Carla Bareño y famia
Glenda Bareño y famia
Rudy Bareño y famia
Sheila Bareño y famia
Margriet Bareño y famia
Elco Bareño
Dala Pardo y famia
Max Bareño
Amiganan stima:
Ludwina Pontiles, Sandra Croes, Susana Shwengle
Ihanan:
Gino Lacle
Stacey Ras
Amigo stima:
Wiwi Maduro
Bisiñanan stima:
Leo y Trina, Ica, Daphne, Yvonne, Jenny, Elsie, Francis
Tur su primo y primanan stima, acto primo y primanan; Famianan; Bareño y Lacle, conocirnan y su ex-coleganan di Alhambra Casino y Holiday Inn Casino y demas famianan cu ta mucho hopi pa menciona.
Ta invita pa acto di intiero cu lo tuma lugar: October 16, 2025 na Aurora Funeral Home.
di 2or pm pa 4or pm.
Nos ta pidi disculpa si nos den nos tristesa por a lubida algun famia.
Nos ta pidi tur hende bin cu paña casual preto, cabayeronan sin bachi, djis camisa.
Lo tin un box pa donacion pa Wilhelmina Kankerfonds.