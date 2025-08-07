“Dios ta amor… y amor ta Dios,
maske mi no ta na e mundo aki, tur dia lo mi ta banda
di boso Curazon, mi por stens di loke Señor ta hasi”
Salmo 33
Cu dolor na nos curason, nos ta participa fayecimento di:
Lydia E. Donker
Cariñosamente yama “Tantan”
*02-12-1948 – †04-08-2025
Mayornan: †Abraham & †Maria Donker-Luidens
Rumanan: Virgilio & Sofia Donker-Colina & famia
†Ramon & †Jacintha Donker-de Mey & famia
Ika & †Maximo Erasmus-Donker & famia
†Alcira Donker & †Clemente Figaroa & famia
Rudolfo Donker
Emilio & Lidwina Donker-Gomez
Yvonne & †Sinforiano Quandus-Kelly & famia
Frans & Eluisa Kelly-Thielman & famia
Edwin & Yvonne Kelly-Wittehart & famia
Ihanan: Adelita Erasmus & Edilianne Donker
Comper: Joy Gomez
Subrino (a) nan: Jenny, Rocky, Ricky, Tecelly, Marc-Anthony & Denwick
Marlon, Michael, Rodney & Raymond
Adelita, Julio, Geraldine & Jairo
Robinson, Shalien & Armando
Edilianne & Edinand
Omo y tanta nan:†Fernado & †Carolina Luidens-Gomez
†Cesar & †Robertina Luidens-Hieroms
†Aureliano & †Shon Rita Luidens-Arends
†Thomasa & †Anselmo Eckmeyer-Luidens
†Catarina & †Jose Erasmus-Luidens
†Cecilio Luidens
Sua & cuñanan, subrino(a)nan, primo(a)nan, comper & comernan & bisiñanan
Famianan: Donker, Luidens, Wolf, Colina, de Mey, Erasmus, Figaroa, Gomez, Hoek, Edwards, Ventura, Maduro, Ranis, Lampkin, Dekker, Croeze, Lammes, Horn, Velez, Gonzalez, Croes, Hardeveld, Mercera, Salomon, Lopes Ferreira, Hieroms, Arends, Eckmeyer, Kelly, Quandus, Thielman, Wittehart, Jeandor & Trimon
Ta invita tur amigo(a)nan & conocirnan pa asisti na acto di entiero cual lo tuma lugar na Aurora Funeral Home dialuna 11 di augustus 2025 di 2’or pa 4’or di atardi. Despues lo sali pa Santana Catolico na Noord.
En bez di flor of krans lo tin un box disponibel pa “Stichting Hope”.
Nos disculpa si den nos tristesa nos a lubida algun famia y conoci.
Nos ta lamenta cu despues di entiero nos no ta ricibi bishita di condolencia na cas.