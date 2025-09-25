Señor ta mi Wardador, mi n’tin falta di nada.
Den cunucu di yerba berde e ta pone mi sosega.
E ta hiba mi na awa trankil
pa mi bolbe haya forsa
Salmo: 23
Cu profundo dolor na nos curason, pero agradecido pa tur locual e la nifica pa nos.
Nos ta anuncia fayecimento di nos ser stima:
Juan Inocencio Hendrik Vrolijk
Mihor conoci como Hendrik of Henky
*28-12-1945 – †23-09-2025
Na nomber di su:
Mayornan: †Esteban (Rey) y †Aida Vrolijk-Quant
Su casa stima: Luz Amparo Vrolijk-Guerrero
Yiu stima: Julisa Vrolijk
Mama di su yiu: †Iris Geerman
Rumannan:
†Sylvester, Sira Vrolijk-Boekhoudt y famia
†Raymundo, Margarita Vrolijk-Hernandez y famia
†Andres, Annie Vrolijk-Neef y famia
†Philomena Vrolijk, yiu y famia
Deni Vrolijk, yiunan y famia
†Leo, Serodjinie Vrolijk-Ajodhia y famia
Annie y Orlando Gomez Correa-Vrolijk
Mirto, †Stella Vrolijk-Nicolaas y famia
Lies Vrolijk y Manuel Pimienta
Ada y Jacinto Werleman-Vrolijk
Tanta y omonan:
†Narcisa Croes y famia
†Catharina Vrolijk
†Eugenia Vrolijk
†Carlos Vrolijk y famia
†Ninita Pourrier y famia
†Felipe Quant
†Andres Quant y famia
†Reineta de Windt y famia
†Maximina Maduro y famia
†Macaria Orman y famia
†Ramiro Quant y famia
Margot y Eddie Thodé y famia
Subrino- y subrinanan: Siegfried, Jorge, Dubraschko, Veruschka, Vanessa, Alex, Daniel, José, Shama, Amar y Madonna.
Suegro y suegra: †Hernando y †Eugenia Guerrero-Arenas.
Swa- y cuñanan:
Hernando, Flor y famia Guerrero na Colombia
Maria Eugenia Guerrero na Colombia
Esperanza Guerrero na Colombia
Rosalba Guerrero na Colombia
Elsa Guerrero na Colombia
Yolanda
Jose Olvane na Colombia
Luis Francisco Guerrero y famia na Francia
Hijastro: Javier Alberto Guerrero
Amigonan di antes y tambe su ex-Coleganan di WEB Aruba NV: Stanley y Dario Arends, Rupert Laclé, Joe Nebblett, Shelly Toppenberg, Rudy Frank, Dominico Croes, Hous y demas coleganan.
Su amigonan di cas: Rubiela Jaramillo, Ayari Martes, Ruby Vargas y casa, Alba Reyes, Romana Alvarez
Su mascotanan stima: Canela, Princesa, Laika, Garfield, Lucero y Bamby
Primo- y primanan, ihanan, bon bisiñanan y demas famia.
Sin lubida, un danki na tur su dokter- y enfermeronan, cu a asisti Hendrik durante su enfermedad y na Faith & Hope Medical Transport.
Tambe na tur e boluntarionan di Misa cu a trece Santa Hostia pa Hendrik fielmente.
Acto di condolencia ta tuma lugar na Aurora Funeral Home riba dialuna 29 di september 2025 di 7or pa 9or di anochi.
Acto di entiero lo tuma lugar na Catedral San Francisco na Playa riba diamars 30 di september 2025 di 2or pa 4or di atardi, despues saliendo pa Santana Catolico na Playa.
Despensa nos si nos por a lubida cualkier famia den nos momento di tristesa.
Despues di entiero nos no por ricibi bishita di condolencia na cas.