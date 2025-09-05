Wij danken de Heer voor al de jaren die Hij hem geschonken heeft.
‘’Zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde,
Zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen
En mijn gedachten dan uw gedachten.’’
Jesaja 55:9
Met diep leedwezen maken wij het overlijden bekend van onze geliefde echtgenoot, vader, broer, grootvader, oom, schoonvader en vriend.
Iwan Richenel Herts, mihor conoci como (HONEY)
Your Favorite Taxi Driver 379
Geboren bij zonsopgang op 26 juli 1955 Heengegaan bij zonsondergang op 3 september 2025
Echtgenote: Carlota Olimpia Herts- Cornes
Zijn kinderen: Iwan Jr. Herts & Roxainne Clement
Etleen Tromp-Herts & Gregory Tromp
Kleinkind: Kimora-Lee Zoe Gibbes
Als dochters: Shakyra Vrutaal en L-Shäyna
Moeder: † Johanna Herts- Hooghart Leissius
Vader: † Henri Herts-Doelwijt
Schoonmoeder: Isidora Goeloe
Schoonvader: Frans Cornes
Broers en Zussen: Louise en Ramon Todd-Herts en familie
†Andre Herts en familie
Yvonne Herts en familie
Olga Herts
Wilma Herts en familie
Franklin Herts en familie
Maria Herts en familie
Gerdientje en Chris Woods-Herts en familie
Hetty Herts
Schoonzussen en zwagers: Irena y yiu Mario Cornes
Rudolf y sofia Maduro-Cornes en kinderen
Sra.Vda Judith Odor-Cornes
Sra.Vda Glenda Nahar-cornes en kinderen
Carla Cornes en kinderen
Karel Cornes
Harold y Carmen Arias-Cornes
Jimmy y Susan Quant-Cornes
Jenny y Juan Pablo Gross-Cornes en kinderen
†Shirley Cornes en kinderen
Goede kennis: Maria Orman en echtgenoot
Neven en nichten: Henry en familie, Irlanda Vrutaal en familie, Omar Todd en familie, †Morena Vrutaal, Andrea Herts, Irlon en Jaileen Vrutaal en familie, Lymara en Hesdy Boldewijn-Vrutaal en familie, Sharlane Woodley en familie, Zuri Todd en familie, Joemar en Zafyra Woodley en Familie, Vanessa Herts en kinderen, †Imro Herts en Tjohlensey en kinderen, Joel Woods, Franklin (Shakoy) Herts, †Gerson Vrutaal.
Amigo nan di cas cu ta hopi pa menshona, pero su ChatGroup di G’s
Familieleden: Herts, Cornes, Doelwijt, Telting, Helder, Hooghart, Engel, Blackman, Smit, Todd, Vrutaal, Boldewijn, Woods, Woodley, Gumbs, Leissius, Oedit, Wellington-Blackman, Mike Nicolina- Hooghart en echtgenoot, Cyril/August Lou, Starke, Clement, Gibbes, Wongsokromo.
Buren: Comenencia, Tromp, Goedhoop, Dania, Sneek, Quandus, Tevreden, Park, Steenen, Rafael, Becker, Bosnie, Bouwer,Urica Krozendijk en overige buren en kennisen.
Wij nodigen familieleden en bekenden uit om aanwezig te zijn bij de uitvaartplechtigheid, die zal plaatsvinden op zaterdag 6 september 2025 van 14:00 tot 16:00 uur bij Aurora Funeral Home & Crematorium.
Aansluitend zal onze geliefde overledene Honey worden begeleid naar zijn laatste rustplaats op begraafplaats van de overheid te Oranjestad.
Wij bieden onze verontschuldigingen aan indien wij in onze verdrietige omstandigheden iemand uit de familie of kennissenkring over het hoofd hebben gezien.
Wij betreuren dat wij na de uitvaart geen condoleancebezoek aan huis zullen ontvangen