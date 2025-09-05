Wij danken de Heer voor al de jaren die Hij hem geschonken heeft.

‘’Zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde,

Zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen

En mijn gedachten dan uw gedachten.’’

Jesaja 55:9

Met diep leedwezen maken wij het overlijden bekend van onze geliefde echtgenoot, vader, broer, grootvader, oom, schoonvader en vriend.

Iwan Richenel Herts, mihor conoci como (HONEY)

Your Favorite Taxi Driver 379

Geboren bij zonsopgang op 26 juli 1955 Heengegaan bij zonsondergang op 3 september 2025

Echtgenote: Carlota Olimpia Herts- Cornes

Zijn kinderen: Iwan Jr. Herts & Roxainne Clement

Etleen Tromp-Herts & Gregory Tromp

Kleinkind: Kimora-Lee Zoe Gibbes

Als dochters: Shakyra Vrutaal en L-Shäyna

Moeder: † Johanna Herts- Hooghart Leissius

Vader: † Henri Herts-Doelwijt

Schoonmoeder: Isidora Goeloe

Schoonvader: Frans Cornes

Broers en Zussen: Louise en Ramon Todd-Herts en familie

†Andre Herts en familie

Yvonne Herts en familie

Olga Herts

Wilma Herts en familie

Franklin Herts en familie

Maria Herts en familie

Gerdientje en Chris Woods-Herts en familie

Hetty Herts

Schoonzussen en zwagers: Irena y yiu Mario Cornes

Rudolf y sofia Maduro-Cornes en kinderen

Sra.Vda Judith Odor-Cornes

Sra.Vda Glenda Nahar-cornes en kinderen

Carla Cornes en kinderen

Karel Cornes

Harold y Carmen Arias-Cornes

Jimmy y Susan Quant-Cornes

Jenny y Juan Pablo Gross-Cornes en kinderen

†Shirley Cornes en kinderen

Goede kennis: Maria Orman en echtgenoot

Neven en nichten: Henry en familie, Irlanda Vrutaal en familie, Omar Todd en familie, †Morena Vrutaal, Andrea Herts, Irlon en Jaileen Vrutaal en familie, Lymara en Hesdy Boldewijn-Vrutaal en familie, Sharlane Woodley en familie, Zuri Todd en familie, Joemar en Zafyra Woodley en Familie, Vanessa Herts en kinderen, †Imro Herts en Tjohlensey en kinderen, Joel Woods, Franklin (Shakoy) Herts, †Gerson Vrutaal.

Amigo nan di cas cu ta hopi pa menshona, pero su ChatGroup di G’s

Familieleden: Herts, Cornes, Doelwijt, Telting, Helder, Hooghart, Engel, Blackman, Smit, Todd, Vrutaal, Boldewijn, Woods, Woodley, Gumbs, Leissius, Oedit, Wellington-Blackman, Mike Nicolina- Hooghart en echtgenoot, Cyril/August Lou, Starke, Clement, Gibbes, Wongsokromo.

Buren: Comenencia, Tromp, Goedhoop, Dania, Sneek, Quandus, Tevreden, Park, Steenen, Rafael, Becker, Bosnie, Bouwer,Urica Krozendijk en overige buren en kennisen.

Wij nodigen familieleden en bekenden uit om aanwezig te zijn bij de uitvaartplechtigheid, die zal plaatsvinden op zaterdag 6 september 2025 van 14:00 tot 16:00 uur bij Aurora Funeral Home & Crematorium.

Aansluitend zal onze geliefde overledene Honey worden begeleid naar zijn laatste rustplaats op begraafplaats van de overheid te Oranjestad.

Wij bieden onze verontschuldigingen aan indien wij in onze verdrietige omstandigheden iemand uit de familie of kennissenkring over het hoofd hebben gezien.

Wij betreuren dat wij na de uitvaart geen condoleancebezoek aan huis zullen ontvangen