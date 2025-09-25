Lagrima y flornan por seca, su recuerdonan y tur loke el a haci y significa pa nos, lo keda graba pa semper den nos mente y curason.
“Cerca Dios mi alma ta na paz, ta di DJ’E mi salbacion ta bin”
Salmo 62:1
Cu hopi tristesa pero conforme cu boluntad di Dios nos ta anuncia cu a bay laga nos I cu ta den brasa di Señor
Tata,Welo,Bisa Welo,Ruman y Omo stima
Francisco Julio Giel
Cariñosamente yama “Frans” of “KEKE”
* 04 Jun 1944 – †21 Sept 2025
Su Mayornan: †Vidal y †Fransisca Giel -Christiaans
Casa: †Filomena Maria Giel Wolff
Yiunan: Remberto (Beto)– SueAnne Giel-Black
Lidia Giel
Juan (TinTin)- Alejandra i famia Giel – Pareja
Nelson (Popoy) -Mushaina Giel- Tromp
Lucio Oslin (Ochi) – Shahayra -Giel Christiaans
Compañera: Magda Kelly
Nieto(a)nan: Marissa y Sam Predham-Giel
Raylin Giel (NL)
Randy Giel
Shayra Giel y Clifford Boekhoudt
Nelaine Giel
Juan Junior y Gabriela Giel Payares (NL)
Andre Giel (USA)
Shandon Giel
Nelshon Giel y Yeralvienne Vrolijk
Laira Giel
Bisanieto(a)nan: Rayshawn Hoek
Brayson Boekhoudt
Jehieli Giel
Zileina Boekhoudt.
Iha Stima : Marylou Prada Castellano-Wolff
Ruman: Cecil y Leonora Giel – Figaroa
†Antonio y † Maria Anna Giel -Tromp
Juan y Rosalba Giel – Ossa
† Victor y Anita Giel Velasquez
†Bernardo y †Filomena Giel- Figaroa
Emiliano y † Norma Giel- Jacobs
†Filomena y † Irving Yarzagaray- Giel
Jossy y Olga Giel – Velasquez
Tomas y Maria Giel- Wolff
Catharina Giel
Mariana i Hubert Croes- Giel
Subrino(a)nan : Lodowiko Giel i famia
Orlando Giel i famia
Jacinto Giel i famia
Edwin Giel I famia
Antonino Giel I famia
Albertico Giel I famia
Jhonny Giel I famia
Teofilo Giel I famia
Mario Giel I famia
Ana Maria Giel
Sammy Giel I famia
Robert Giel I famia
Carla Giel
Carl Giel I famia
Bernie Giel
Arthur Giel
Jouraine Giel I famia
Gregory Giel I famia
Emily Henriquez
Ivan Yarzagaray I famia
Jairo Yarzagaray (NL)
Marisol Giel I Famia (NL)
Rafael Giel
Glennrick Ridderstap
Lisa Giel I famia
Marjorie Giel
Frederick Giel I famia (NL)
Edrick Tromp (NL)
Swa y cuñanan : †Genoveva Wolff I Famia
Claudio – Anni Wolff-Kelly y Famia
Hose – +Bertha Wolff – Tromp y Famia
Juancito – Ika Wolff– Kelly y Famia
Jozef -†Betty Wolff– Figaroa y Famia
Maria – Tomas Wolff – Giel y Famia
Thomas – Lourdes Wolff- Pontilius y famia
Pedro- Nuris Wolff-Hernandez y Famia
Juan – Martina Henriquez-Kelly y famia
Su bon Amigo(a)nan: Ichi Ridderstaat.
Nando Patan Farro I famia
Tinchi y Yessy Farro i famia.
Rolando (Cambochi)Tromp.
Frank Lacle.
I na tur su amigonan Aruba,Curacao,Boneiro cuta hopi pa mencion
Su ex coleganan di Elmar N.V
Famianan di caha di Orgel na Aruba y Curacao
Su ex team nan di futbol. SV Bubali, Deportivo Nacional, Atletico
Grupo di Cas di Machi Fanki
Suegro(a)nan,Primo(a)nan, conocirnan y bisiñanan.
Demas famia Giel, Wolff, Riderstaat, Ridderstap, Henriquez, Black, Tromp, Christiaans, Yarzagaray, Lejuez, Croes, Pareja, Figaroa, Kelly, Pontilius, Ossa, Velasquez, Jacobs, Boekhoudt, Payares
Ta invita pa acto di despedida cu lo tuma lugar Dialuna dia 29 Sept na Misa Santa Anna Noord di 2or pa 4or di atardi. Acto di cremashon lo tuma lugar den seno familiar. Despues di cremashon no ta ricibi bishita di condolencia na cas.
Condolencia lo tuma lugar Diasabra dia 27 Sept. na Aurora Funeral Home di 7or pa 9or di anochi.
Nos desculpa si den nos tristesa nos por a lubida cualkier persona.