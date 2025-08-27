Mi Dios, Mi Señor, Mi Salbador
Cu Bo amor infinito tenemi den Bo braza
Ya no tin sufrimento
unicamente Bo Luz briyando
Cu profundo tristesa na nos curazon, pero conforme cu boluntad di Dios, nos ta partisipa cu a bay drumi den brasa di Senor nos ruman, tanta, cuña, madrina y amiga:
FLAVIA GIRIGORIA RAS
*24 december 1941 – †20 augustus 2025
Su mayornan:
†Bernardus Ras & †Francisca Ras
Rumannan:
†Maria Donata-Ras & †Luis B. Donata
†Max (Chomon) & Olga Maria Ras
†Antonia (Ninita) Dania-Ras & †Simon Dania
†Chida Maduro-Ras & †Tommy Maduro
Annie Ras
Frida Ras
Olivia Croes-Ras & Oswald Croes
†Milo Ras & Mabel Ras-Kock
Helen A. Ras
Sobrino y sobrinanan: †Franklyn Donata, Rhudy Donata, Richard Donata, Judith Wever, Rene Donata, Swinda Winterdaal, Wilfred Ras, Oslin Ras, Mariska Weustink, Enveline Oduber, Erwin Dania, Jeanine Dania, Lisette Tuthill, Eugene Maduro, Xiomara Maduro, Kenneth Luidens, Charlene Croes, Rusette Croes, Jundira Yrausquin, Jamire Ras.
Ta invita primo y primanan, comer y compernan, amigo y conocirnan pa e acto di entiero cu lo tuma lugar diabierna 29 di augustus 2025 for di 1 pm – 4 pm na Aurora Funeral Home. Despues lo sali pa su ultimo luga di descanso na Santana Catolico di Paradera.
Lo bay tin un box disponibel pa contribucion pa stichting H.O.P.E.
Nos disculpa cu despues di entiero no por ricibi bishita di condolencia na cas.