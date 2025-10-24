“Ki alegria ora nan a bisa mi

Ban cas di Señor Den cas di Señor 1o mi biba trankil

Bo ta mi yudansa i salbador”

A bai laga nos:

Filomena Helena Rasmijn-Werleman

mihor conosi “Mena di Coby”

*18 Augustus 1950 †18 Oktober 2025

Na nomber di su:

Esposo: † Coby Rasmijn

Yiunan: †Livino Rasmijn

Richard Rasmijn

†Cesar Rasmijn i famia

Nieto\a nan: Cesmar Rasmijn, Lino Rasmijn , Merybeth Rasmijn

Nieto di crianza: Jah-zion, Jahvion Everon

Mama di nieta\o nan: Marina Maduro

Bisanieto/a nieta: Cesmar Junior Rasmijn, Ajay Rasmijn, Alysha Laats

Mama di su bisanietonan: Margelina Wolf (yaya)

Mayornan † Maria i †Tony Werleman

Rumannan: Marina i †Jerry Franken i famia

†Juan i Danny Werleman i famia

†Meta i † Chan Henriquez i famia

Sita i Chemmy Dubero i famia

†Roly Werleman

Dina i Tom Croes i famia

Sylvester (Buchi) i Nevia Werleman i famia

Hellen i Roland Angela i famia

†Frenk Werleman

Rustico (Tico) Werleman i famia

Enrika i Jossy de Cuba i famia

Ricardo (Cadochi) i Erika i famia

Diana i †Calvin Subaran i famia

Omo: Vdo Lucas Geerman i famia

Tanta: Vda Jacenta Geerman i famia

Comer y Copernan y ihanan. Swa i cunanan den feliz memoria sobrina y sobrino i famia.

Micella, Egber, Martiza, Lucho, Mao, Wandry, Odalis, Ervin, Eugene, Xiahaira, Irena, Charlene, Glenn, Merelitza, Cherry, Gwendy, Gibi, Gerald, Ernan, Yesenia, Rutmila, Jean Cluad, Thais, Genesis, Jair, Roxane, Natasha, Ryan, Stefani.

Demas sobrina i sobrino nan di su casa defunto cu a stima Mena, Primo y primanan, bisinja di Santa Helena i Santa Cruz.

Oportunidad di duna condolencia y despedi di nos Mena stima ta Diamars 28 October 2025 di 2or pa 4or di atardi na Aurora Funeral Home. Respons ta cuminsa pa 4or Saliendo despues pa Santa Catolico na Sta.Cruz