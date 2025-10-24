“Ki alegria ora nan a bisa mi
Ban cas di Señor Den cas di Señor 1o mi biba trankil
Bo ta mi yudansa i salbador”
A bai laga nos:
Filomena Helena Rasmijn-Werleman
mihor conosi “Mena di Coby”
*18 Augustus 1950 †18 Oktober 2025
Na nomber di su:
Esposo: † Coby Rasmijn
Yiunan: †Livino Rasmijn
Richard Rasmijn
†Cesar Rasmijn i famia
Nieto\a nan: Cesmar Rasmijn, Lino Rasmijn , Merybeth Rasmijn
Nieto di crianza: Jah-zion, Jahvion Everon
Mama di nieta\o nan: Marina Maduro
Bisanieto/a nieta: Cesmar Junior Rasmijn, Ajay Rasmijn, Alysha Laats
Mama di su bisanietonan: Margelina Wolf (yaya)
Mayornan † Maria i †Tony Werleman
Rumannan: Marina i †Jerry Franken i famia
†Juan i Danny Werleman i famia
†Meta i † Chan Henriquez i famia
Sita i Chemmy Dubero i famia
†Roly Werleman
Dina i Tom Croes i famia
Sylvester (Buchi) i Nevia Werleman i famia
Hellen i Roland Angela i famia
†Frenk Werleman
Rustico (Tico) Werleman i famia
Enrika i Jossy de Cuba i famia
Ricardo (Cadochi) i Erika i famia
Diana i †Calvin Subaran i famia
Omo: Vdo Lucas Geerman i famia
Tanta: Vda Jacenta Geerman i famia
Comer y Copernan y ihanan. Swa i cunanan den feliz memoria sobrina y sobrino i famia.
Micella, Egber, Martiza, Lucho, Mao, Wandry, Odalis, Ervin, Eugene, Xiahaira, Irena, Charlene, Glenn, Merelitza, Cherry, Gwendy, Gibi, Gerald, Ernan, Yesenia, Rutmila, Jean Cluad, Thais, Genesis, Jair, Roxane, Natasha, Ryan, Stefani.
Demas sobrina i sobrino nan di su casa defunto cu a stima Mena, Primo y primanan, bisinja di Santa Helena i Santa Cruz.
Oportunidad di duna condolencia y despedi di nos Mena stima ta Diamars 28 October 2025 di 2or pa 4or di atardi na Aurora Funeral Home. Respons ta cuminsa pa 4or Saliendo despues pa Santa Catolico na Sta.Cruz