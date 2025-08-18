Laga tur loke ta spera mi ta bunita

Laga tur locual mi encontra na caminda ta bunita

Laga tur locual mi laga atras keda bunita y

Laga esakinan termina den tur buniteza.

– Cado Wever

Cu inmenso tristesa na nos curason, pero conforme cu boluntad di Dios, nos ta anuncia fayecimento di nos mamai.

Eufemia Francequita Faro

miho conoci como Edita, Dita.

*16-09-1927 – †11-08-2025

Su mayornan:

†Felicio Dominico Faro-Giel

†Rosa Maria Faro-Webb

†Mateo Laclé, yiunan y famia:

Maiky Laclé y Mavis Helmeyer

Norma Laclé

†Glenda Barmentlo-Laclé y †Gerrit Barmentlo

Roy Laclé y Lucia Rodriguez

Mirto Laclé y Jenny Laclé-Boezem

Melvoy Laclé y Emma Laclé-Gomes Baltazar

Sonia y †Robert Oduber- Laclé

Richard Laclé

Nieto(a)nan y famia:

Gwyneth Laclé, Ranzino Laclé, Zayènne van Heesen-Laclé, Joshua Laclé, Jemiré Laclé, Melanie Laclé, Shindy Jacobs-Oduber, Thalia Laclé, Priscilla Laclé, Chrystal Laclé, Chris Laclé, Christian-David Laclé y Daniela Baena

Bisanieto(a)nan y famia:

Gyndile, Glorisha, Genesis, Zarah-Sophia, Olivier, Laurent, Elise, Celeste, Adelaide, Celine, Amélie, Odin, Oann, Amara, Sean-Julian, Alani, Amira, Chloé, Alayna y Richonne (manera bisanieto)

Tatara nieto(a)nan:

Zoë, Koa, Aiko, Aimé, Brayden, Gelijah y Gisou

Rumannan y famia:

†Stefanita Faro

†Dominico y Teresita Faro-Laclé

Ela Faro

†Mario Arends

†Dominico Arends

Pedrito y Jonca Giel-Webb

Vera y †Max Ridderstap-Giel

Mena Giel

Christina y Jose Alcala-Giel

Maria y Roland Franken

Ihanan:

Mercedes Zievinger, Aura de Cuba, Filomena de Cuba, Emily Hart, †Marie Webb, Marilou Hassell y Roy Arends

Demas famia:

Laclé, Faro, Giel, Webb, Arends, Tromp, Angela, Ridderstap, Boezem, Gomes Baltazar, Oduber, Barmentlo, Helmeyer, Zievinger, Orman, van Cleef, Frank, Hernandez-Pinedo, van Heesen, Curiel, Mirjah, Jacobs, Franken, de Cuba, Maduro, Gil, Hill, Boekhoudt, Pham, Alcala, Croes, Hart, Kelly, Rodriguez, Doulabi, Kock, Velasquez, Ta, Dubero y Osuna.

Famia Laclé ta invita primo(a)nan, sobrino(a)nan, amigonan, bisiñanan di Companashi y demas famia pa e acto di condolencia y ceremonia.

Nos defunto stima lo reposa na Aurora Funeral Home, diaranson 20 di augustus 2025, di 2:00 PM-4:00 PM. Despues lo sigui pa Santana Catolico na Noord.

Si acaso nos por a lubida di menciona un of otro persona, nos disculpa.