Laga tur loke ta spera mi ta bunita
Laga tur locual mi encontra na caminda ta bunita
Laga tur locual mi laga atras keda bunita y
Laga esakinan termina den tur buniteza.
– Cado Wever
Cu inmenso tristesa na nos curason, pero conforme cu boluntad di Dios, nos ta anuncia fayecimento di nos mamai.
Eufemia Francequita Faro
miho conoci como Edita, Dita.
*16-09-1927 – †11-08-2025
Su mayornan:
†Felicio Dominico Faro-Giel
†Rosa Maria Faro-Webb
†Mateo Laclé, yiunan y famia:
Maiky Laclé y Mavis Helmeyer
Norma Laclé
†Glenda Barmentlo-Laclé y †Gerrit Barmentlo
Roy Laclé y Lucia Rodriguez
Mirto Laclé y Jenny Laclé-Boezem
Melvoy Laclé y Emma Laclé-Gomes Baltazar
Sonia y †Robert Oduber- Laclé
Richard Laclé
Nieto(a)nan y famia:
Gwyneth Laclé, Ranzino Laclé, Zayènne van Heesen-Laclé, Joshua Laclé, Jemiré Laclé, Melanie Laclé, Shindy Jacobs-Oduber, Thalia Laclé, Priscilla Laclé, Chrystal Laclé, Chris Laclé, Christian-David Laclé y Daniela Baena
Bisanieto(a)nan y famia:
Gyndile, Glorisha, Genesis, Zarah-Sophia, Olivier, Laurent, Elise, Celeste, Adelaide, Celine, Amélie, Odin, Oann, Amara, Sean-Julian, Alani, Amira, Chloé, Alayna y Richonne (manera bisanieto)
Tatara nieto(a)nan:
Zoë, Koa, Aiko, Aimé, Brayden, Gelijah y Gisou
Rumannan y famia:
†Stefanita Faro
†Dominico y Teresita Faro-Laclé
Ela Faro
†Mario Arends
†Dominico Arends
Pedrito y Jonca Giel-Webb
Vera y †Max Ridderstap-Giel
Mena Giel
Christina y Jose Alcala-Giel
Maria y Roland Franken
Ihanan:
Mercedes Zievinger, Aura de Cuba, Filomena de Cuba, Emily Hart, †Marie Webb, Marilou Hassell y Roy Arends
Demas famia:
Laclé, Faro, Giel, Webb, Arends, Tromp, Angela, Ridderstap, Boezem, Gomes Baltazar, Oduber, Barmentlo, Helmeyer, Zievinger, Orman, van Cleef, Frank, Hernandez-Pinedo, van Heesen, Curiel, Mirjah, Jacobs, Franken, de Cuba, Maduro, Gil, Hill, Boekhoudt, Pham, Alcala, Croes, Hart, Kelly, Rodriguez, Doulabi, Kock, Velasquez, Ta, Dubero y Osuna.
Famia Laclé ta invita primo(a)nan, sobrino(a)nan, amigonan, bisiñanan di Companashi y demas famia pa e acto di condolencia y ceremonia.
Nos defunto stima lo reposa na Aurora Funeral Home, diaranson 20 di augustus 2025, di 2:00 PM-4:00 PM. Despues lo sigui pa Santana Catolico na Noord.
Si acaso nos por a lubida di menciona un of otro persona, nos disculpa.