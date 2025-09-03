“Señor ta mi wardador, mi’n tin falta di nada.
Den cunucu di yerba berde e ta ponemi sosega.
E ta hibami na awa trankil,
pa mi bolbe haña forsa”.
Salmo: 23
Nos ta anuncia fayecimento di
EDMUND PEDRO NUNES
*21-11-1940 – †01-09-2025
Den nomber di su:
Yiunan: Sandrine, Enrique Pancho and Christel Nunes
Nieto(a)nan: Fanny, Julien, Mickaël, Céline, Axel, Lola
Demas famia nan na Aruba, Hulanda, Curaçao y Francia
Amigonan y amiga di famia cu a cuida Pedro: Peter Auwerda, Miriam y Irene
Corinne Burmann
Randall Croes
Carmen Lopez
Jonnie Tilma
Un danki ta bai pa su amigonan na Aruba, Francia, Antiya Hulandes, coleganan y compañeronan di Alliance Française (membre fondateur); IBM Aruba-Curacao-St. Maarten y Francia; especialmente su amigo y colega Dolfy Kock; Brahma Kumari, pa hasi di su bida un viaje interesante y feliz.
Un danki special tambe ta bai pa tur su hopi amistadnan pa nan amor, sosten y lealtad.
Acto di despedida lo tuma lugar Diabierna 05 di September 2025 di na Aurora funeral di 2or di atardi pa 4or di atardi. Cremashon lo tuma lugar den seno familiar y amigonan di famia.