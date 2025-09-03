“Señor ta mi wardador, mi’n tin falta di nada.

Den cunucu di yerba berde e ta ponemi sosega.

E ta hibami na awa trankil,

pa mi bolbe haña forsa”.

Salmo: 23

Nos ta anuncia fayecimento di

EDMUND PEDRO NUNES

*21-11-1940 – †01-09-2025

Den nomber di su:

Yiunan: Sandrine, Enrique Pancho and Christel Nunes

Nieto(a)nan: Fanny, Julien, Mickaël, Céline, Axel, Lola

Demas famia nan na Aruba, Hulanda, Curaçao y Francia

Amigonan y amiga di famia cu a cuida Pedro: Peter Auwerda, Miriam y Irene

Corinne Burmann

Randall Croes

Carmen Lopez

Jonnie Tilma

Un danki ta bai pa su amigonan na Aruba, Francia, Antiya Hulandes, coleganan y compañeronan di Alliance Française (membre fondateur); IBM Aruba-Curacao-St. Maarten y Francia; especialmente su amigo y colega Dolfy Kock; Brahma Kumari, pa hasi di su bida un viaje interesante y feliz.

Un danki special tambe ta bai pa tur su hopi amistadnan pa nan amor, sosten y lealtad.

Acto di despedida lo tuma lugar Diabierna 05 di September 2025 di na Aurora funeral di 2or di atardi pa 4or di atardi. Cremashon lo tuma lugar den seno familiar y amigonan di famia.