“Señor ta mi wardador, mi’n tin falta di nada.
Den cunucu di yerba berde e ta ponemi sosega.
E ta hibami na awa trankil,
pa mi bolbe haña forsa”.
Salmo: 23
Cu dolor na nos curason, nos ta anuncia fayecimento di nos ser stima:
Dennis Neville Every
*29-11-1976 – †11-09-2025
Na nomber di su:
Esposa:
Carmen Julia Every-Gomez
Yiunan:
Tattiana Lamas
Sabryna Valentina
Kyarah Amanda
Mama:
Patricia Every-Wong
Ruman:
John C. Every y famia
Omo y tantanan:
Rita Dorresteijn-Every y famia
Dederick, Annie Every-Heijden y famia
Errol Every y famia
Brenda Every y famia
Frederick, Teresa Every-Briceño y famia
Bernadetta Every y famia
Raymond y Veroushka Every-Kock y famia
Milley A. Wong-Cadavid Montoya y yiu
Robert W. Wong y famia
Anna J. Sit y famia
Barbara S. Lee y famia
Susan D. Chi y famia
Primo y primanan, conocirnan, bisiñanan y demas famia.
Bon amigonan:
Tirso Tromp y famia
Roy “Lord Cachete” Lints
Michael Beaujon y famia
Greg Wasiak
Juan Carlos Aponte y famia
Ta invita pa acto di condolencia y despedida cual lo tuma lugar dialuna 15 di September 2025 na Aurora Funeral Home di 2’or pa 4’or di atardi.
Cremacion lo tuma lugar despues den seno familiar.
Preferibel bini bisti na color nan alegre.
Nos disculpa pero despues di despedida nos no por ricibi bishita di condolencia na cas.