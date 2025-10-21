Laga tur cos cu ta sperami ta bunita, laga tur locual mi ta encontra na caminda ta bunita, laga tur locual cu mi laga atras keda bunita y laga esakinan termina den tur buniteza.
Cu hopi tristea pero conforme cu boluntad di Dios, nos ta participa fayecimento di
Claudio Alvin Koolman
*Okt. 30, 1955 – † Okt. 16, 2025
Mayornan: †Francisco Koolman y †Olga Koolman-Bikker
Esposa: Jacky Koolman-Naranjo
Yiunan: Darren Koolman
Graham Koolman
Leonard Koolman
Priscilla Koolman
Xantrièlle & Timothy Capello-Koolman
Fitzgeral Koolman
Cesar Alberto Cabrera-Coraima Azanza
Allan Cabrera
Nieto(nan): Giuliana Capello
Jordan Capello
Cesar Emilio Cabrera
Suegra: Dorys Ordoñez
Rumannan:
Greta y Virgil Koolman-Koolman
Grace Koolman
Johnny y Morellys Koolman-Maduro
Broderrick “Ricky” Koolman
Joe y Valentina Koolman-Narvaez
Manera rumannan:
Jairo Ortega
Eugene y Sandra Koolman-Murcia
Sobrino- y sobrinanan: Gisela, Jason, Christopher, Reü, Gerdi, Ghadassa, Ghamir, Bettiza, Justin, Brandon
Omo- y tanta(nan): Lenie y Donny Marselia-Bikker
Marco Jesus “Chepito” Kelly y famia
Filomena Kelly y famia
Primo-, primanan y demas famia: Koolman, Bikker, Cabrera, Naranjo, Marselia, Capello, Croes, Murphy, Duran, Narvaez, Santana, Everon, Kelly, Werleman, Benitez Mota.
Ta invita tur amigo, bisiña y conocirnan pa asisti na e acto di entiero cual lo tuma lugar diahuebs 23 di october 2025 na Misa Pro Cathedral San Francisco na Playa. E difunto lo reposa for di 1’or pa 4’or di atardi na misa.
Nos kier a pidi nos disculpa si nos por a lubida un of otro famia den nos tristeza.