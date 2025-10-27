Habri portanan santu pa mi,
mi ke drenta y alabá Señor.
Ata e porta di Señor akí,
tur e fielnan ta pasa den dje.
Mi t’alabá bo pasobra B’a skucha mi,
pasobra B’a manda mi salbashon.
Salmo 118: 19-20-21
Cu inmenso dolor na nos curason nos ta participa fayecimento di nos ser stima;
Andres Jose Giel
Mihor conoci como “Dede”
*21-05-1944 – †22-10-2025
Na nomber di su;
Esposa;
Maria Filomena Giel-Kelly
Yuinan;
Sharine Giel
Jelitza Giel
Jelishka Giel y Jocelyn M. Dirksz
Nieto-, y nietanan;
Marsharl Oehlers
Ashley y Julieth Oehlers
Chelsea Oehlers
Gillian Giel
Keylie Giel
Bisanietonan y bisanieta;
Achilles, Salvatore y Vidar Oehlers
Asher y Aïtanah Oehlers
Manera un bisanieto; Jayden Mathilda
Rumannan;
† Ida y † Ruby Dijkhoff
Ina y † Henk Kolkman
† Vidal y † Tita Giel
Juancito y Marianita Giel
Aura y Jovito Tromp
Freddy y Mercedes Giel
Rosa Giel
Swa-, y cuñanan;
Luis Kelly y famia
Pedro Kelly y famia
Lita y Efraim Figaroa y famia
Regina y Valeriano Geerman y famia
Ingrid y Everett Croes y famia
Sobrino-, y sobrinanan;
Helen, Tico, Rene, Gino Dijkhoff
Jolanda, Ivonne Kolkman
Moraima, Angelo Giel
Junior, Giovanni Perez
Frederick, Magaly, Susaine Giel
Manera un sobrino; Laen Willems
Bon amigonan di cas; Hubert Flanegin, Alex Figaroa, Eddy Kelly.
Primo-, primanan, ihanan, amistad-, conocirnan, amigonan di Gallero y demas famia Giel, Wolff, De Mey, Hoek, Matos, Orman, Ridderstaat, Heide, Maduro, Leest, Tromp, Kolkman, Oehlers, Dijkhoff, Perez, Brown, Kelly, Figaroa,
Croes, Geerman, Dirksz, Lopez, Vergara Alvey, Chang.
Ta invita pa acto di entiero cual lo tuma lugar na Aurora Funeral Home.
Diahuebs 30 di oktober 2025 di 2’or pa 4’or di atardi.
Despues lo sali pa Santana Catolico na Noord.
Nos kier a pidi nos disculpa si nos por a lubida un of otro famia den nos tristesa.
Un donacion na Koningin Wilhelmina Kankerfonds lo ta altamente aprecia,
lo tin un box disponibel pa cu e bunita gesto aki.
Lamentablemente despues di entiero nos no ta ricibi bishita di condolencia na cas.