“I did it my way” Frank Sinatra

A Fayece na bunita edad di 89 aña:

Albert Leopold Henriquez

Mihor conoci como:”Cachi”

*19-07-1936 – †25-07-2025

Na nomber di su:

Casa:†Ingrid Helena Henriquez-Mulder

Sobrino/Sobrina

Ellsworth Henriquez,

Laurence & Allison

FJC Ricky & Rosanna Beaujon-van Dijk,

Zachary

Suzette & Robertico (Tico) Croes-Beaujon,

Deaxo & Kyle

Leo Mulder & Famia

Amigo Fiel: Harold & Martha de Miranda

Mens Tennis Club

Bon Bisiña Esther Offringa-Williams

Un danki di curazon na Cachi su cuidadornan na Betesda Home Care y tambe Dr. Cayama.

Famia y conocirnan:

Henriquez, Mulder, Beaujon, van Dijk, Croes, Barbour, de Veer, Koompan, Wynn, Sint, Merryweather, van Romondt, Hollander, Kelly, Ferrol, de Miranda.

Nos disculpa si nos a lubida algun famia y amigonan. Ta disculpa nos pa no por ricibi bishita di condolencia na cas.

Acto di despedida lo tuma lugar diaranson 30 di Juli 2025 di 2pm pa 4 pm na Aurora Funeral Home. Cremashion lo tuma lugar den seno familiar.