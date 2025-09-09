ela sali for di e bida aki serenamente, drenta na sonjo eterno sin sufrimento y rondona di amor,

nos lo keda recorda su bondat su consenshi y e amor sin medida cu ela comparti cu tur esnan cua konose di dje, su paz lo keda semper den nos curason

cu inmenso dolor na nos curazon nos ta participa fayecimento di:

Sr. Agripino Lampe

mihor conoci como: “ovito of buchi”

na nomber di su:

casa: aura jarsagaray-lampe

yuinan: oneilda lampe

myra lampe

jorge y maria-eugenia lampe- baron

edseline y angelo meulens-lampe

nieto/anan: jurgen angela & mary-laine feliciana

marny bes & joanne maduro na hulanda

vernima angela & courtney wouters

jordy lampe justin lampe

gincent, ginyra winklaar

jayseline meulens

bisanieto/anan:, georgiana bes(na hulanda), xiondrick angela, joshvier de cuba (na bonaire), georgia bes (na hulanda), keivy-ann angela,georgiana bes (na hulanda), qlaine wouters (na hulanda)

rumannan y famia, swa y cunjanan y famia

sobrino y sobrinanan primo y primanan. comer compernan, ihanan, amigo/anan, amistadnan y ex coleganan di taxi(54)

famia: lampe, jarzagaray, meulens, angela, bes, winklaar, wouters, feliciana, maduro, rosel, paesch, flanegin, odor, koolman, rosario, kelly, albertsz, kock, winterdaal, atencio, schotborg, anthonij, croes, quandt, werleman, curiel, nunez, vrolijk, figaroa, hodge, v/d biezen, dirksz, penja, carolina, dabian, tromp, luidens, zambrano, geerman, langedijk, maria, dubero, rasmijn, bello, hoek y willems.

condolencia lo tuma lugar diahuebs 11 di september 2025 di 7or pa 9or di anochi na aurora funeral home.

acto di entiero lo tuma lugar diabierna 12 di september 2025 di 2or pa 4or di atardi na misa inmaculada concepcion na santa cruz y despues lo sali bai pa santa catolico na santa cruz