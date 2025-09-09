ela sali for di e bida aki serenamente, drenta na sonjo eterno sin sufrimento y rondona di amor,
nos lo keda recorda su bondat su consenshi y e amor sin medida cu ela comparti cu tur esnan cua konose di dje, su paz lo keda semper den nos curason
cu inmenso dolor na nos curazon nos ta participa fayecimento di:
Sr. Agripino Lampe
mihor conoci como: “ovito of buchi”
na nomber di su:
casa: aura jarsagaray-lampe
yuinan: oneilda lampe
myra lampe
jorge y maria-eugenia lampe- baron
edseline y angelo meulens-lampe
nieto/anan: jurgen angela & mary-laine feliciana
marny bes & joanne maduro na hulanda
vernima angela & courtney wouters
jordy lampe justin lampe
gincent, ginyra winklaar
jayseline meulens
bisanieto/anan:, georgiana bes(na hulanda), xiondrick angela, joshvier de cuba (na bonaire), georgia bes (na hulanda), keivy-ann angela,georgiana bes (na hulanda), qlaine wouters (na hulanda)
rumannan y famia, swa y cunjanan y famia
sobrino y sobrinanan primo y primanan. comer compernan, ihanan, amigo/anan, amistadnan y ex coleganan di taxi(54)
famia: lampe, jarzagaray, meulens, angela, bes, winklaar, wouters, feliciana, maduro, rosel, paesch, flanegin, odor, koolman, rosario, kelly, albertsz, kock, winterdaal, atencio, schotborg, anthonij, croes, quandt, werleman, curiel, nunez, vrolijk, figaroa, hodge, v/d biezen, dirksz, penja, carolina, dabian, tromp, luidens, zambrano, geerman, langedijk, maria, dubero, rasmijn, bello, hoek y willems.
condolencia lo tuma lugar diahuebs 11 di september 2025 di 7or pa 9or di anochi na aurora funeral home.
acto di entiero lo tuma lugar diabierna 12 di september 2025 di 2or pa 4or di atardi na misa inmaculada concepcion na santa cruz y despues lo sali bai pa santa catolico na santa cruz