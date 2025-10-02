“Dios ta amor y amor ta Dios, maske mi no ta na e mundo aki, tur dia lo mi ta banda di boso curason, mi por stens di loke Señor ta hasi” Salmo 33
Cu inmenso dolor y tristesa den nos curason pero agradecido pa tur locual el a haci y significa pa nos, nos ta anuncia cu a bay drumi pa semper den brasa di Señor:
mi casa, nos mama, wela, bisawela, ruman, tanta y suegra stima.
Un hende muhe fuerte cu a perservera den bida y cu awo ta disfruta e presencia di nos Señor
Sra. Anna Maria Briesen – Geerman
Miho conoci como: Dudu, Anna, Snack, Nachi y Nana
Naci: 9 di september 1938
Fayece: 1 di october 2025
Na nomber di su :
Casa: Eulauterio (Techi) Briesen
Mayornan: †Ignacio y †Luisa Geerman – Werleman
Yiunan: †Martin Briesen
Buchi Briesen y Gina Werleman
Maria (Eta) y Johnny Croes – Briesen
Rudolfo (Quito) y Maricella Briesen – Kock
Lidia (Lia) y Genario (Tico) Kelly – Briesen
Leo y Zwaika Briesen – Winterdaal
Omiria y Milko Lo-Asioe – Briesen
Nieto (a) nan: Lixienne Briesen y Bruce Henriquez
Shalexy Briesen y Romiën Dijkhoff
Ixlaine Briesen y Stever Rodiguez
Daisy y Aldrick Winterdaal – Croes
Jorella Croes y Ashline Dijkhoff
Ederick Croes y Margarita Ruiz
Marcel y Axandra Briesen – Castillo
Marwin Briesen
Gelianne Kelly y Reugene Kock
Gilton Kelly y Mirriene Fingal
Lyonell Briesen y Keighley Loopstok
Leomar Briesen
Cleavon Lo-Asioe na Hulanda
Delsin Lo-Asioe
Mescos cu nieta: Marilain Yarzagaray
Bisa nieto (a) nan: Xzayvienne Henriquez
Sherriene y Erylienne Maduro
Xay-vion y Xay-rion Rodriguez
Makeylah y Mikaylah Winterdaal
Edelmar, Edelliane Croes y Zayrick Wever
Keeley – Ann Henriquez, Nayoki, Aaliyah y Ocean Briesen, Brayden Briesen
Rumannan: Graciela (Chia) Geerman
†Anastacio y Lucrecia (Geta) Geerman
†Regenita y †Marco Kelly – Geerman
Juliana (Juju) Geerman
†Nicolaas (Cochi) Geerman
Bernardo (Benny) Geerman
Cyril (Ciro) Geerman
†Elisabeth Geerman
Subrina nan y Subrino: Lucrecia Kelly y Haime Wiersma y famia
Esther y Javier Ramirez – Kelly y famia
Robert Kelly y famia
Susan Kelly y Edgardo Magliocchi y famia
Sheritza Geerman y famia
Iha: Robert Kelly
Ex-yerno: Exina Kock
Swa y Cuña: Flora Rasmijn – Briesen y famia
†Girigorio Briesen
Tur su primo y primanan, Comer y Comper, su bon bisiñanan.
Primanan cerca: Lena Geerman y famia, Sandra y Edgard Rasmijn, Meredith y Dayron Wouters y famia,†Lica y †Mario Geerman y yiunan.
Bisiñanan stima cerca na cas: Anastacia (Nanachi) Geerman y famia, Hubert Geerman y famia,†Pina Geerman y famia, Poli Geerman.
Consuegra: Irma Vrolijk y Mariela Ras.
Su ayudante cu a stim’e manera mama: Maricella (Ellah) Arendsz
Ayudante: Ingrit Mansell-Peña
Sin lubida un danki na su dokter di cas P. Wieringa y un danki special na Flory Kock.
Demas famia: Geerman, Briesen, Werleman, Croes, Kock, Kelly, Winterdaal, Lo-Asioe, Henriquez, Dijkhoff, Rodriguez, Ruiz, Castillo, Fingal, Loopstok, Maduro, Wever, Ramirez, Rasmijn, Wouters, Leon, Quant, Thiel, Wiersma, Magliocchi y Peñafiel.
Acto di entiero lo tuma lugar diasabra 4 di oktober 2025 pa 11’or di mainta saliendo for di Misa Inmaculada Concepcion na Santa Cruz pa santana Catolico “Pastor de Vries” na Santa Cruz. E resto mortal lo ta reposa for di 9’or di mainta na Misa Inmaculada Concepcion na Santa Cruz
Nos kier a pidi nos disculpa si den nos tristesa nos por a lubida un of otro famia of conoci
Ta lamenta cu despues di entiero nos no por ricibi bishita di condolencia na cas