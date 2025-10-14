“Serca Dios mi ta na paz, manera un yui serca su mama”
Salmo 131
Cu imenso tristesa nos a ta anuncia fayecimento di nos ruman y tanta stima:
Eugenia Hypolite “Pechi”
Mihor conoci como “Beli of juffrouw Beli”
*6 juli 1933 – †9 oktober 2025
Condecora como lid in de Orde van Oranje Nassau
Na nomber di su:
Mayornan:
†Carmenlita Mateo Hypolite, †Norbert Hypolite
Rumannan:
†Mauricio Mateo
†Jose Lozano y famia
†Salbador Lozano y famia
†Rodelfina Rack-Hypolite y famia
†Carmen Hypolite y famia
Anna Rodriguez-Hypolite y famia
Magriet Valentijn-Hypolite y famia
†Emilia Porras-Hypolite y famia
Sobrino y sobrinanan:
Adelia Bleeker-Alves y famia
Jennifer Imambaks-Rack y famia
Deborah Ceasar-Rack y famia
Gregory Rack y famia
Urnice v/d Brink-Rack y famia
Majorie Sabayo-Rack y famia
Audrey Rack y famia
Deanne Evertsz-Rodriguez y famia
George Rodriguez y famia
Sharon Kock-Rodriguez y famia
Eugenie Rodriguez y famia
Ramon Valentijn y famia
Alehandro Valentijn y famia
Valerie Valentijn y famia
Eugene Valentijn y famia
Nayibe Muurling Porras y famia
Maria Eugenia Porras y famia
Su cuidadonan:
Maribel Lara Gomez, Nancy Miranda y personal di Trinity.
Primo y primanan y ihanan
Amigo, amiganan y bisiñanan:
Famia Ruiz, Famia Tromp, Medarda Quant, Berta Fingal-Tromp, Albertina Rodriguez, , amigo y amiganan di Kibrahacha Y Honey Bees
Demas famia:
Mateo, Maduro, Laclé, Herrera, Petit, Kelkboom, Jacobs, Koolman, Chirinos, Flores, Bermudez, Brete, Croes, Alves, Willems, Cabral
Ta invita pa asisti na e acto di entiero cu lo tuma lugar diabierna 17 oktober 2025 di 9’or pa 11’or di mainta na Aurora Funeral Home & Crematory, despues saliendo pa Santana di playa. Respons lo cuminsa 10:30am
Nos ta lamenta cu despues di entiero nos no por ricibi bishita di condolencia na cas.