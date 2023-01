Señor ta mi Wardador, pues mi’n tin falta di nada.

Den cunucu yen di yerba berde, E ta pone mi sosega.

E ta hiba mi na awa trankil, pa mi bolbe haña forsa.

Salmo 23:1-3.

Cu profundo tristesa den nos curason nos ta participa fayecimento di nos ser hopi stima:

Santiago Mario Kelly

“Chago”

*25 mei 1940 – †11 januari 2023.

Su mayornan dfm:

Stefanus Kelly y Catarina Kelly-Figaroa.

Su esposa: sra Vda. Fernanda Faustina”Tina” Kelly-Scharbaay.

Su yiunan :

† Clark Paul Kelly.

Jessica Krozendijk-Kelly y esposo Seever Krozendijk.

Charles “Charlie” Kelly y Jarissa Dubero.

Su nieto(a)nan:

Charlisa Faro y Jair Maduro.

Keaneeh y Jaydeeh Krozendijk.

Charleston Kelly y Lourdjie Bertrand.

Shanayah Kelly.

Mescos cu nieto: Jeremy Leyba y Germaine Henriquez.

Su bisaniëtonan su 3 piratanan:

Jaylion – Jairson y Jaëden Maduro.

Su comère stima manera subrina : Emy Leyba.

Su rumannan: su swa y cuñanan:

†Joseph y Celedonia Kelly. †Chico Marquez y famia.

†Juan y †Mariana Kelly y famia. †Aura Rijna y famia.

Cecilia y †Simon Kelly y famia. †Francisca y †Alejandro Leyba y famia.

†Prudencio Kelly Genaro “Nay” y Seferina Scharbaay y famia.

Tool y Rosa Kelly y famia. Segundo “Dun” y †Teresita Scharbaay y famia.

Tona y Hector Albertsz y famia. †Alejandra ”Luly” y †Alex “Echi” Odor y famia.

Juanita y †Ronnie Croes y famia. Leon “Jon” y Olga Scharbaay y famia.

+Aymon y Nydia Kelly y famia Cerila “Iri” y Ronnie Petronia y famia.

Maria y +Haime Hochman y famia.

Dionisia y Leo Ras y famia.

Su consuegronan: Shon Pe y Glenda Krozendijk-Kock.

Nicolina Dubero-Ras.

Su sobrino y sobrinanan, primo y primanan, ihanan, bisiñanan, amistadnan, conocirnan, su ex coleganan di Aruba Caribbean Hotel, Sheraton, Concorde, Wyndham, Westin y Marriott y tur demas famia ta invita pa acto di condolencia cu lo tuma lugar na Aurora Funeral Home dialuna 16 di Januari di 9’or te cu 10.30 di mainta sigi pa ceremonia di despedida.

Cremacion ta tuma lugar den seno familiar.

Enves di flor of krans famia lo aprecia si por haci un donacion pa un bon causa.

Nos disculpa si den nos tristesa nos por a lubida di menciona un of otro persona.

Ta duel nos cu nos no por ricibi bishita di condolencia na cas.