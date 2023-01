“Jehova ta mi wardador, pues mi no tin falta di nada.

E ta ponemi drumi den luganan di yerba berde e ta ponemi canto di awanan keto. E ta restora mi alma, E ta guía mi den e camindanan di justicia pa motivo di su nomber. Maske mi cana den e valle di sombra di morto mi no tin miedo di maldad pasobra abo ta cumi, Bo bara y Bo garoti ta consolami.

Salmo 23:1-4

Cu profundo dolor na nos curason, pero agradecido pa tur locual ela nifica pa nos, nos ta anuncia fayecimento di nos ruman stima:

Rosalinda M. van der Biezen

Mihor conoci como “Eda”

*03-02-1956 – †04-01-2023

Na nomber di su:

Mayornan: † Mario van der Biezen

†Rosa Adelinda Van der Biezen-Diaz

Rumannan: Leo, esposa Maira van der Biezen y yiunan

Sergio van der Biezen

Vilma, esposo Wensley Martis y yiunan

Lesbia (Liz) van der Biezen y yiu

Mirta, esposo Omar Winterdal y yiunan

Angel (Dapo), esposa Marina van der Biezen y yiunan

Linda van der Biezen y Benito Croes

Ruman di criansa: Gerald Foutain, esposa y yiunan

Sobrino(a)nan: Jerncy Jansen y Joanna Kock

Esther y Raymond Laclé y yiunan

Rachelle y Gilbert Maduro y yiunan

Edward van der Biezen, Angele paesch y yiunan

Patrick y Gianaika van der Biezen y yiu

Elton Jansen y Veronique Harms y yiunan

Jeanpierre y Glendeline van der Biezen y yiunan

Angel Javier van der Biezen

Benjamin Winterdal

Mario Gonsalves

Jean Paul van der Biezen y Priscilla Lopez y yiu

Giomar Winterdal y Emily Lanooy

Mike-Angelo van der Biezen

Raizel Jansen y yiunan

Tanta y omonan:

†Hendrik y †Adelicia Croes y yiunan

†Marianita Diaz

Martina y Reynold Oduber

†Pedro Pascual y †Sabina Oduber y yiunan

†Carlos Diaz y yiunan

Iris y Meindert van Aurich y yiunan

Filomena Diaz y Roy de Cuba y yiunan

Vdo. Angel Diaz y yiunan

Edwina Diaz y Yiu

Pedro Francisco y Diosa Diaz y yiunan

Juan Alberto Diaz y Edilma Guerra-Zuleta y yiunan

†Dora Werleman y famia

†Paulina Henriquez y famia

Amistadnan di cas: Virginia y John Alexander y famia

Bisiñanan pega: Reina de Cuba y famia

Sira Kelly, Zahaira Supriana y famia

Sobresobrino(a)nan cu ela wak pa nan, primo y primanan

Demas famia: van der Biezen, Diaz, Thodé, Jansen, Gonsalves, Winterdal, Paesch, Fountain, Hernandez, Martis, Croes, Ras, de Cuba, Barros, Maduro, Laclé, Boekhoudt, Kock, Oduber, van Aurich, Redondo, Werleman, Henriquez, Limunier, Kelly, Buelvas

Su rumannan di congregacion Bubali di Testigonan di Jehova.

Demas famia, amigo y conocirnan ta invita pa asisti na acto di entiero cu lo tuma lugar na Aurora Funeral Home diamars 10 di januari 2023 di 2’or pa 4’or di atardi. Discurso di despedida lo tuma lugar pa 3:30 y pa 4’or saliendo pa Santana Sabana Basora.

Disculpa nos si den nos tristesa nos por a lubida un of otro famia, amigo of conocir. Ta duel nos cu despues di entiero nos no por ricibi bishita di condolencia na cas.

Boso presencia ta altamente aprecia