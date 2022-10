Haya mi falta, pero lagami bay.

Mi a yega na final di e caminda

Solo a baha pami

Mi no por kier pa ningun hende jorami

No jora un alma cu ta liber

Sinti mi falta pero no pa hopi largo

No desespera!

Recorda e amor cu nos a comparti

Nos ta anuncia fayecimento di

Sra. Olivia Yolanda de Jongh

*9 juli 1943 – †16 oktober 2022

Na nomber di su

Yiunan: Ironelis, Genevieve y Genevedra Marchena.

Rumannan: Lourdes Koolman y esposo

Lucie Pourier de Jongh

Edgard Leonardo y esposa

Ankie Leonardo

Rachel de Jongh

Raymond de Jongh y esposa

Bertha de Jongh

Selma Pauletta y compañero

Jamil de Jongh

Alejandina de Jongh

Robby de Jongh y compañera

Subrina y Subrinonan: Arthuro Anjie y famia, Carol Anjie y famia, Magaly Solagnier, Leonardo y famia, Eugene Leonardo y famia, Evan Leonardo y famia, Eduard Leonardo y compañera, Marlon Marchena y famia, Airel Marchena y famia, Carlos Pourier y famia, Irva Pourier y famia, Lewis Leonardo, Patrick Leonardo y famia, Kenneth Kuiperdal y famia, Sharlon de Jongh y famia, Darina Nicolaas y famia, Tamara de Jongh y famia, Raysi de Jongh, Ray-Anthony de Jongh y famia

Su prima y primonan: Olivia Swinkels y rumannan, Harold Dammers y rumannan, Ronny Winklaar y ruman, Teckla Piar y famia, Andrew Frans y famia, Edith Tromp-de Lange y famia, Mildred Bakmeyer-de Lange y famia

Na nomber di tur su ihanan.

Su bon bisiña: Hubert de Windt y famia

Tur JCI Senators

Famianan: de Jongh, Leonardo, Pourier, Marchena, Swinkels, Dammers, Winklaar, Frans, Fingal, Anjie, Koolman, Solagnier, Nicolaas, Kuiperdaal, de Lange, Tromp, Bakmeyer, Thielman, Martis y Piar.

Disculpa nos si den nos tristesa nos por a lubida algun famia of conocir.

Ta invita pa acto di entiero cual lo tuma lugar diasabra 29 oktober 2022 na Aurora Funeral Home di 2or pa 4or di atardi, despues saliendo pa Santana catolico na Playa.

Nos ta lamenta cu despues di entiero nos no ta ricibi bishita di condolencia na cas.