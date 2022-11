“Pero Dios lo salba mi di e poder di morto,

pasobra e lo hiba mi cerca dje” (Ps. 49:15)

Despues di un bida largo y bendiciona

a fayece na edad di 98 aña

Nilda Maria Pereira-Davelaar

Viuda di def. Henry E. Pereira

Su yiunan:

Joyce Pereira

† Robert Pereira

Enith y Carel Petersen-Pereira

Harold y Ivonne Pereira-Quilotte

Henry Jr. y Ellen Pereira-Tumavicus

Su nietonan:

Indra, Raoul, Saida, Raymundo, Paolo, Khalil, Kario, Elias y Nicole

Su bisanietonan:

Caitlin, Sofie, Lucas, Parker, Emit, Filo, Manu, Sari, Louva, Espe, Inez y Iah

Su cuña:

Yvonne (Vonchi) Pereira

Su ayudante:

Jamett Campo Lopez

Famianan:

Pereira, Davelaar, Van Eyma, Fancito, Betrian, Salcedo, Pietersz, Muskus, Reyes, Fonseca, De Cuba, Zschuschen, Römer, Hernandez, De Wind, Thijsen, Quilotte, Petersen, Getrouw, Tumavicus, Bailey, Wientjes, Booi, Profet, Winklaar, Winterdal, Ras

Tin oportunidad pa condolencia diabierna, dia 25 di november, di 7.00 or pa 9.00 or pm na Aurora Funeral Home. Acto di despedida ta tuma luga diasabra, dia 26 di november, di 2.00 or pa 4.00 or pm na Aurora Funeral Home. Despues di acto di despedida entiero ta tuma luga na Santana Catolico na Playa.