1 Cor. 16:14

Do everything in love. And do everything with love. Let all you do be done in love. Let all things be done with charity.

“Lead with love”

Nos ta anuncia fayecimento di:

Myandra Jo-Ann Croes

Cariñosamente yama: Mya

*13-07-1941 – †16-11-2022

Na nomber di su:

Mayornan:

Myrna Ruiz

Armando (Mando) Croes

Yiunan:

Sean Montero

Christian Croes

Rumannan:

Muller Croes y yiu Riano

Myrdiano Ruiz y Danielle Dosset

Welo:

Frans Croes

Wela:

Jacinta Angela

Tanta, Omo, Prima(o)nan:

Irene Ruiz y yiunan: Kendrick Ruiz y Jason Ruiz y famia

Glenda Ruiz y yiunan: Juni y Gianella Giel

Ingrid Ruiz y yiu: Jarlene de Cuba y Josue Kelly y famia (manera ruman)

Shaline Ruiz y yiunan: Ghisbert, Egbert y Edson Croes

Hector Croes y yiunan: Gerald, Darënne y Joëlly Croes

Benito Croes y yiunan: Ghislaine y famia, Benrick y Benice Croes

Brenda y Tico Croes y yiu: Billy-Ann Rosel y famia

Magaly Croes y yiunan: Gianelly, John Henry y Gevienny Leo y famia

Ihanan:

Iquion Boekhoudt

Arabella Croes

Mary-belle Leo

Madrina y Padrino:

Ingrid Ruiz

Randoph van der Linden

Mihor amiganan:

Luduela Orman(Ella), Ghislaine Croes, Afranina Henriquez, Emy Kock, Nathalie van Loon, Perlita Eisden, Gishlaine Paula, Melissa Michaane, Zulaika Geerman, Entony Dirks, Jacqueline Wernet, Mary-Jane Tromp, Solaika Alders, Jen Heatherly and the MBC community.

Bon amigo:

Francis Ronald Albertsz

Amiganan di infancia:

Cristina Alonso

Daniella Siegers

Tata di su yiunan:

Jeandir Montero

Mya’s support- squad, Rejoice Gospel Group y Buleria Official

Demas famia:

Croes, Ruiz, Montero, Angela, Geerman, de Cuba, Giel, Dijkhof, Donato, Thiel, Werleman, van der Linden, Kelly, Boekhoudt, Maduro, Brokke, Torres, Dosset, Hirchveld, Thijsen, Koolman, Flemming, Leo, Rosel, Albertsz, Irausquin, Orman, Vasquez.

Comer y compernan, subrina (o), amiga(o), bisiña y demas famia y conocirnan cu ta muchu hopi pa menciona. Ex colega nan di Aruba Marriott International & Corporate, Westin Aruba, The Ritz-Carlton Aruba.

Ta invita tur famia, amigo y conocirnan pa e acto di entiero cu lo tuma lugar dialuna 21 di november 2022 di 2 pm pa 4 or pm na Royal Funeral Home

Oportunidad pa condoleer lo ta diadomingo 20 di november di 6.30 pm pa 9.30pm na Royal Funeral Home.

Nos ta pidi encarecidamente pa bisti colornan alegre, preferiblemente Royal Blue

Na lugar di flor of krans lo tin un caha disponibel pa donación pa un bon causa.

Despues di entiero nos no ta ricibi bishita na cas. Despensa nos si den nos tristesa nos por a lubida algun nomber di famia.