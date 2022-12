Un bon mama no ta fasil pa haña;

E ta bal mas cu un piedra precioso.

E ta lanta marduga pa duna su famia di come;

Su mannan nunca ta sosega.

Tin hopi mama bon, pero niun no por iguala bo.

(Prov.: 31)

Cu profundo tristeza, pero conforme cu boluntad di Dios

Nos ta participa fayecimento di nos kerida Mama, Wela, Bisa-wela, Ruman,

Tanta y Prima stima:

Margarita Werleman-Maduro, miho conocí como Mayo, Mama of Tantan,

Vda. di Rosario (Ro) Werleman

Salida di Solo: 23 di December 1933

Bahada di Solo: 29 di November 2022

Na nomber di su jioenan:

+Lucia Ras-Werleman y Milo Ras y famia;

Maria (Ina) y Ramiro Dubero-Werleman y famia;

+Raymundo y Jacqueline Werleman-Ruiz y famia;

Rita y Richard Lopez-Henriquez-Werleman;

Sira Werleman;

Philomena y Ray Perez-Lopez.

Su Niëto y Niëtanan:

Elthon Ras y Gerlinda Croes;

Joël Ras;

Iselle y Gunnar Bracelly-Dañe na Michigan;

Darwin Dubero;

Dyon y Delaney Dubero-Holtrop na Michigan;

Jarec Werleman;

Chantal Werleman.

Su Bisaniëto y Bisaniëtanan:

Kiarra Bracelly;

Garren Bracelly;

Raymond Werleman;

Terrence Dubero.

Su Rumannan:

+Arturo (Buchi) y +Candelaria Maduro-Maduro y famia;

+Juan (Chito) y Vda. Faustina Maduro-Bislip y famia;

+Antonio (Sai) y Vda. Elena Maduro-Croes y famia;

+Basilio (Chimbo) y Vda. Cecilia Maduro-Arends y famia;

Andresito (Dries) y Annie Maduro-Hernandez y famia;

Ismael (Esy) Maduro y famia;

Carlito (Alin) y Isidora Maduro-Kelly y famia;

+Carlos (Alul) y Vda. Carolina Maduro-Apitz y famia;

Edwin y Mercedes Maduro-Raaz y famia;

Cecilia (Sila) y Rodolfo (Dolfi) Herrera-Maduro y famia;

Jacintha (Chenta) y Mario Kelly-Maduro y famia.

Su Swa y Cuñanan:

+Apolonio (Poy) y +Angelica Werleman-Ras y famia;

+Maximina (Chichi) y +Basilio Maduro-Werleman y famia;

+Cerilio y +Maria Werleman-Geerman y famia;

+Emiterio (Mito) y +Maria Werleman-Kock y famia;

+Zenovia (Noba) y +Guadalupe Geerman-Werleman y famia;

+Jan Faustinus (Janchi) y +Augustina (Tina) Werleman-Geerman y famia;

Raymundo (Rey) y Sita Werleman-Croes;

+Catharina y Mario (Mai) Croes-Werleman y famia;

+Luisa Yarzagaray-Werleman y +Augustin Yarzagaray y famia;

+Fabiano (Padu) Werleman y famia;

+Martina (Ina) y Placido (Do) Geerman-Werleman y famia;

Lucio (Luca) Julian y Betty Werleman-Dirksz y famia.

Su Tanta:

Candida Krozendijk vda. di †Encarnacion (Johan) Hernandez y famia.

Su Primanan cercano di cas:

Catrin y Mia Hernandez.

Ayudante:

Ana Silvia Cardona.

Tur su ihanan, sobrino y sobrinanan, primo y primanan, comer y compernan, bon bisiñanan, amigo y amiganan di cas y di “rif di Ro” y demas famia Werleman, Maduro, Ras, Dubero, Ruiz, Lopez-Henriquez, Perez-Lopez, Croes, Bracelly, Dañe, Holtrop, Bislip, Arends, Hernandez, Kelly, Apitz, Raaz y Herrera.

Ta invita pa asisti na e oportunidad di condolencia y acto di entierro cu lo tuma lugar, dialuna, 5 di December 2022 na Misa Inmaculada Concepcion na Santa Cruz. For di 1’or di atardi e restonan mortal di nos Mayo stima lo ta reposa den Misa. Pa 4’or tin un Response den Misa sigui despues pa Santana Catolico “Santa Maria” na Santa Cruz.

Si den nos tristesa nos por a lubida di menciona un of mas familiar of ser keri, nos ta pidi nos mas sincero disculpa.