“Señor ta mi wardador, m’n tin falta di nada

Den cunucu di yerbe berde e ta ponemi sosega.

E ta hibami na awa trankil,

Pa mi bolbe haña forsa”.

Salmo: 23

A bai sosega den brasa di Señor:

Linda Veronica Wolff

Conoci como: ”Choling of Ling”

*09-05-1955 †11-01-2023

Na nomber di su:

Tata: †Jose Maria Wolff

Mama: †Juana Veronica Wolff

Ex esposo: Yoel Robbins

Rumannan:

†Pacifico Wolff y Pascualita Tromp

†Jose Gregorio Wolff

Mauricio Wolff y Lucianita Dirksz

†Catharina Wolff

Nicolas wolff y Sra.

Filomena ( mena) Wolff y †Guillermo Figaroa

Marianita ( Inees ) Wolff

Johanes Wolff y Sra.

Ex cuña: Clara Tromp

Sobrina y sobrinonan:

†Shirley Wolff

Swinda Wolff

Richard Wolff y Katiejan Basarat

Catharina Wolff

Jorge Wolff y famia

Carina Winterdaal y famia

Julissa Anthony Figaroa y esposo Ryan Anthony

Jelitza Figaroa

Raoul Wolff y famia

Stephanie Wolff

Elvis Croes y Jeffrey Brakenhoff

Kevin Croes y famia

Pacifico Sense y famia

Kimberly Croes y famia

Nathaly Maduro y Stephan Thijsen

Cary -Ann Figaroa y Brandon Cardona

Tessa Wolff

Hafieza Wolff

Xavier Gnali

Sobrina nieta: Naliyah Thijsen

Tanta y omonan, prima y primonan, padrino y madrinanan, comer y comperanan.

Su ihanan

Darlene Henriquez – Giel y Esposo

Mackenley Louis Jeune

Paula Izabella Robbins

Gang di campa riba riff y domino

Ex coleganan di La Linda y Botica del Pueblo

Ex integrantenan di Lirios del campo, The New Dimension, Placentero Ritmo y Cuerde, catachi y demas gruponan cu e la jega di forma parti.

Amistadnan di cas: Edseline, Sharine, Linda, Ferdinand, Nori, Julio, Anni, Jonas, Marcelo, Adalberto, karel, paula y demas amistadnan cu ta hopi pa menshona.

Amigonan musico / cantantenan cu ta hopi pa menshona, Su mascota nan cu e la stima Sofia y Tarzan

Demas famianan: Wolff, Tromp, Figaroa, Arends, Dijkhoff, Robbins,Donata, Farro, de Mei, Giel, Rafael, Gomez, Gonsalez, Croes, Winterdaal, Sence, Clara, Ribeiro, Anthony, Ngali, Maduro, Blanco, Basarat, Stede si den tristesa nos por a lubida algun famia nos kier a pidi pa disculpa nos

Ta deseo di famia pa bin bisti na colornan colorido.

Ta invita pa acto di condolencia y despedida cual lo tuma lugar na Aurora Funeral Home Diaranson 18 di januari 2023 di 6:00 pm pa 9:00 pm. Cremacion lo tuma lugar den seno familiar.