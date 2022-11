Si nos ta biba, nos ta biba pa Dios,

Y si nos muri, nos ta muri pa Dios,

Por lo tanto, si nos ta biba of muri,

Nos ta pertenece na Señor nos Dios.

Romans: 14

Cu inmenso tristesa na nos curason, nos ta participa fayecimento di:

Sr. Jacinto Francisco Quandus

Mihor conoci como “Frans”

*04-12-1948 † 30-10-2022

Na Nomber di su:

Esposa: Filomena Quandus-Tromp

Yiunan: Xiomaira (Mayra) Quandus

Milanchela y Eldridge Wolff-Quandus

Govan y Jennilaine (Jenny) Quandus-Ras

Su unico nieto stima: Dustyn Quandus

Mayornan: † Aurelio y † Asuncion Quandus-Tromp

Rumannan: † Rosaria Magdalena(Chileen) Geerman-Quandus

† Hose Salomon Quandus

Subrinanan: Shajaira (Sasha) Geerman-Quandus

Zulaica Flanegin-Quandus y famia

Suegra y Suegro: † Sebastiana y † Ramon Tromp-Werleman

Swa y cuña(nan): † Felis Geerman y famia

Colastica (Lica) Henriquez y famia

†Juan Tromp

Benny Tromp y famia

† Ciro Tromp

† Ramiro Tromp

Lourdes Tromp y Franklin Martinus y famia

Tanta y omo(nan): † Anna y † Pedro Francisco(Pancho) Ridderstaat y famia

† Pablo y † Theresita Tromp y famia

Thomasa y † Franciscus Quandus y famia

† Catharina y Theodor Farro y famia

† Clara y † Otilio Tromp y famia

Juan y † Julieta Tromp y famia

† Fermina y † Bernardo Tromp- Tromp y famia

† Nicolas y Aura Quandus- Lacle y famia

† Miguel y † Suzette Quandus y famia

Primo y prima (nan)

Comer y Comper(nan): Lima Dijkhoff y famia

Jacky Tromp y famia

Benny Wolff y famia

Roque Ras y Lisette Werleman y famia

Madrina y Padrino (nan)

Iha: Vilma Tromp

Amigonan, conocirnan y demas famia: Quandus, Heide, Tromp, Wolff, Ras, Werleman, Henriquez, Geerman, Flanegin, Ridderstaat, Cathalina, Carrasquero, Hoftijzer, Farro, Eckmeyer, Pak, La Rosa, Figaroa, Leest, Martinus, Lacle, Korsen, Esser, Giel, Jacobs, Ridderstap, Vrolijk, Da Silva, Martijn, Wever, Angela, Britten y Koolman.

Ta invita tur famia pa asisti na e acto di entiero cual ta ta tuma lugar Diabierna 4 di November 2022 pa 4 or di atardi. Saliendo for di misa St. Anna na Noord pa Santana Catolico na Noord. Nos defunto stima “ Papa” lo ta reposa for di 2 or di merdia den misa St Anna.

Enbes di Flor of Krans lo tin un box disponibel pa un donacion pa Wilhelmina Kanker Fonds Aruba.

Nos ta lamenta cu despues di misa nos no por ricibi bishita di Condolencia na cas.

Disculpa nos si den nos dolor y tristeza nos por a lubida algun famia.