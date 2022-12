“Dios ta amor… y amor ta Dios,

maske mi no ta na e mundo aki, tur dia lo mi ta banda

di boso Curazon, mi por stens di loke Señor ta hasi”

Salmo 33

Cu dolor na nos curason, nos ta participa fayecimento inesperadamente di:

Domingo Encarnacion Heredia

Cariñosamente yama “Mingo”

“El librito de la Bachata”

*28-01-1977 – †27-11-2022

Na nomber di su Casa:

Chela Encarnacion Heredia – de Lannoy

Mayornan:

Domingo Encarnacion y Lucrecia Heredia

Suegra: Regina Figaroa

Yiunan:

Yarizmal, Daniela, Yan y Daniel Encarnacion

Manera yiunan:

Millicent Alvarez, Alexander Tsu y Jean-Luc Faro, Krishna Alvarez, Sabrinah Hernandez y Estefany De La Cruz

Rumannan:

Gerardina Encarnacion Heredia y yiunan Jofrenk, Gedis y Gerson

Yesenia Encarnacion Heredia y yiunan Edwin, Fanny, Masiel, Lucreidi y Yeudy

Mirna Encarnacion Heredia y yuinan Randi, Gelenidia y Rogelina

Kelmede Encarnacion Heredia y yiunan Keitel, Keisy, Keiny y Kendri

Risolanda Encarnacion Heredia y yiunan Bladimir, Esteisy y Wilfred Fermin

Swa y Cuñanan: Albertico De Lannoy y yiunan, Engeline De Lannoy y yiunan

Tio y Tianan:

†Freddy Encarnación, †Pascual Encarnación, George Encarnación, Grecia Encarnación,

Elania Encarnación, Benzo Encarnación, Mireya & “Mochi” Jansen, Victor Encarnación,

Francisco Encarnación, Fatima Encarnación, Celida Heredia, †Amablito Heredia, †Grecia Heredia, Teodora Heredia, Mártires Heredia, Leoporda Heredia, Cornelia Heredia, Maria Dila Heredia, Maria Nister Heredia, Lucille Figaroa, Marcelino Figaroa, Mario Figaroa y famia

Primo y Prima nan:

Olgalidia Segura y Jose Cediel, Yolka Jansen y Leomar Dirksz, Samatha Cuevas, Edmond “Joel” Jansen, Grecelin Figueroa, Radella Sint Hill, Johnny Sint Hill y demas primo y prima nan Aruba y Santo Domingo.

Manera Famia:

Carolina Arias Martinez, Shailiny ‘Shai’ y Victor Tromp, Yennely Croes, Ramon y Maria Lee, Oshwayne Clemencia, Eugemine Ignacio, Yessayray Lopez, Steven y Eric Pataca, Janella Figaroa.

Amigo nan mas cerca:

Rafa, Jandri, Junior, El Bory Barbershop, Chicho, Nono, Dj Boss, Nunu, Manuel y demas amigo y conocir nan

Demas famia:

Encarnacion, Heredia, Figaroa, De Lannoy, Alvarez, Hernandez, Jansen, Mesa, Sanchez, Segura, Matos, Dirksz, Tromp, Lee, Croes, Hart, Faro, Tsu, Pataca.

Ta invita tur famia, amigo-, amiganan y demas conocirnan pa asisti na acto di condolencia cual lo tuma luga diamars 6 di december pa 6.30 PM pa 9.00 PM na Turibana 19.

Acto di entierro lo tuma lugar diaranson 7 di December 2022 na Aurora Funeral Home di 1:00pm pa 4:00pm di atardi, despues lo Sali pa Santana Catolico na Sabana Basora.

Despues di acto di entierro no ta ricibi bishita di condolencia

na cas.

Nos ta pidi disculpa si den nos tristeza nos por a lubida un

of mas famia, amigo of conocir.