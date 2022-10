Mi tin Dios pa wardador, Pues mi n’ tin falta di nada:

Señor, ta mi wardador Mi’n tin falta di nada

Den cunucu yen di yerba berde E ta pone mi sosega

E ta hiba-mi na fuenti awa fresco Pa mi bolbe haña forsa. Salmo 23.

Cu honda pena y dolor na nos curason, pero gradicido na nos creador nos ta participa cu despues di a lucha pa basta tempo cu su salud, pero semper cu su fe’ y speransa den Dios, a bai sosega serca su mama y den brasa di nos Creador, mi Casa, nos Ruman, Mama, Prima, Tanta, Abuela, Cuña y Amiga stima.

Sra. Dionisia Filomena Giel-Pontilius

Cariñosamente yama “Filomena Mena of Tanchi Mena”

cu e bunita edad di 79 aña.

Yiu mayor di Defuntonan: Lodewijk y Maria Pontilius-Britten

Na nomber di su Esposo stima: Ephraim Giel

Yiunan: Lucien Giel

Alvin Giel y Debby Martinus

Darlene y John Henriquez-Giel

Mescos cu yiu: Angelique y Jean Trimon-Pontilius y famia

Su nieto stima: Jethal Giel

Rumannan: George ”Tico” y Lucia Pontilius-Paesch y famia

Beatrice “Bea” Pontilius y famia

Casildo “Chiel” Pontilius y Fransisca Farro y famia

Anselmo y Ailyn Pontilius-Croes y famia

Esmeralda y Erick Croes-Pontilius y famia

Carmen Pontilius y Yuinan

†Ronald “Ronnie” Pontilius

Lourdes y Thomas Wolff-Pontilius y famia

Stella y John Flemming-Pontilius y famia

Tanta y Omonan: †Johana Britten y Famia

†Catarina y †Generoso Vrolijk y Famia

†Clautilda Britten y †Antonio de Cuba y Famia

†Adela Britten

Fransisca y Alberto Roga-Britten y famia

†Reynaldo y †Marcela “Chela” Britten-Webb y Famia

Sira Britten

Mama di su nieto: Jenny Gamez y Famia

Swa y Cuñanan: †Luis y Petra Giel-Erasmus y Famia

†Angela Giel y Famia

Margarita y †Albino Rasmijn-Giel y Famia

†Nino y †Anna Giel-Farro y Famia

†Maria y †Nicky Laclé-Giel y Famia

Cecilia y Roque Solognier-Giel

Fortunata y Nai Felicia-Giel y Famia

Casin y Betty Giel-Erasmus y Famia

Mena Giel y Famia

Tica Giel

Bencho Giel y Famia

Chefa Giel

Ruben y Lourdes Giel-Jansen y Famia

Hubert “Tuss” Giel

Sobrino(a) nan: Egbert Pontilius, Jorge Pontilius y famia, Eldrith Henriquez y famia, Lionel Henriquez y famia, , Oneida Henriquez y famia, Eldrich Pontilius y famia, Sergio Pontilius, Aldrick Pontilius y famia, Andre Pontilius, Erialda Croes, Rachell Oduber y famia, Michelle Oduber, Mary-lou Prada-Wolff y famia, Nathaly Wolff y famia, Ziziane Flemming y famia, Hypert Flemming, Howard Flemming y famia, Heward Flemming, Zuriah Flemming, Antonie Britten y Famia

Mescos cu sobrina: Dorothy Lacle y famia, Suzette Giel, Jerelyne Kock-Giel y famia, Erica Werleman-Giel y famia, Madeline Lacle y famia

Su ayudante manera un yiu: Yecxy Rojas,

Demas ayudantenan: Carola y Zarelda Tremondt, Ita Ridderstaat, Lola Geerman, Ernesto Pirela

Amiga manera ruman: Frida Maduro y famia.

Amigo(a)nan di cas: Maria Luisa y Ursell Damun-Tromp y famia, Marietje y Frans van Vught-Winterdaal y famia, Carlos, Martha Garzon de de Avila y famia, Kaith y Shirley Barnhart y famia, Tricia Barnhart-Clark y famia, Jacky Webb y famia, Alfonso Tremondt, Teresa Semeleer-Figaroa y famia, Glenda Arends y famia, Robby y Carmen Robles y famia, Felepina Farro y famia, Vince y Annie Lal, Alba y Agusto Bastidas, Aurora Siera-Bautista, Rosana Tirabasi, y demas amistadnan cu semper ta rond di dje,

Primo y primanan, comer y compernan, Ihanan, demas famia: Giel, Pontilius, Britten, Martinus, Gil, Leest, Tromp, Paesch, Henriquez, Inocencia, Farro, Croes, Oduber, Wolff, Flemming, Kelly, Vrolijk, Gamez, Roga, de Cuba, Webb, Rasmijn, Thiel, Ridderstaat, Comenencia, Figaroa, Diaz, Josefa, Garzon, Tremont, Morales, Barera, Marin, Arends, Quevedo, Everon, Branhart, Clark y demas famia ta invita tur famia, bisiña, amistad y conocirnan pa asisti na e acto di entiero cu lo tuma lugar diabierna 28 di october 2022 pa 4,or di atardi saliendo for di Misa Santa Anna y despues pa Santana Catolico na Noord. Tin oportunidad di condoleer y despedi di nos Mena stima for di 2,or den misa. Diahuebs 27 di October tin oportunidad pa condoleer famia na Aurora Funeral Home, for di 7:00 pa 9:00 pm.

Lo bay tin un Box disponibel pa esnan cu ta desea embez di flor, pa haci un dunacion na Koningin Wilhelmina Kanker Fonds.