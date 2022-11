Bou di alanan di Dios mi ta sigur, Abo cu a biba bou amparo di altisimo, ta hospeda den sombra di Dios Omnipotente.

Bisa Señor: Mi refugio, mi forti, mi Dios, den kende mi ta pone mi confiansa

Cu honda pena, pero conforme cu bolontad di Dios nos ta anuncia cu a fayece cristianamente:

Bernadetta Gei – Gei

Mihor conoci como: “Bebe” “Baby” Oma y Alegria

*13-12-1947 – †08-11-2022

Na nomber di su:

Casa: Innocencio Gei

Yuinan: Rina Gei y Jeanpierre Schwengle

Jeanet Gei y Nason Martha

Nieta(o)nan: Steve Croes, Evan Gei, Aliyah Schwengle

Rumanan: †Sixto Gei

†Jacobo Gei

†Filemon Gei

Sra Vda Rosalinda Dijkhoff Gei

Maria Tromp-Gei y Maikel Tromp

Lourdes Gei

Mescos cu ruman: Nicolaas Gei

Cuñanan: Ninita Gei

Maria Gei

Maria Gei Thiel

Juana Gei-Figaroa

Swanan: Alberto Gei y Glenda y famia

Filo Gei y Anita y famia na Hulanda

Nicolaas Gei y Helena y famia

Fabio Gei

Florentino Gei y famia

†Emilio Dijkhoff

Sobrina(o)nan: Theo, Monica, Benedicta, Nicolina,Christina, Hija Raul, Jalitza

Sobrino stima: Michael, †Lesley Dijkhoff, †Mark Dijkhoff

Tur primo y prima nan y demas famia verpleegster y Broeder nan di SABA y Dialyse Kliniek,Lite Life, Hospitaal, Dr Mauro Cuba, Dr R. Kock, Dr Y. Casseres, Dr C. Vallejo

Amiganan: Rosa Duarte, Fransisca Duarte, Nanoek Chung Richardson, Stella Toppenberg, Mayra (ex secr. dialyse kliniek)

Consuegra y consuegro: Leo y Maria Schwengle, Imelda Flemming, Ronald Martha

Demas famia: Gei, Schwengle, Martha, Tromp, Dijkhoff, Thiel, Figaroa,

Ta invita pa asisti na e acto di entiero cual lo tuma lugar dialuna 14 di november 2022 for di 2 or pa 4 or di atardi e difunto lo reposa den misa Santa Ana na Noord. Lo tin un box disponibel pa Micky Foundation. Despues lo sali pa Santa Catolica na Noord. Nos ta pidi disculpa si den nos tristesa nos por a lubida un of mas famia.

Despues di entiero no ta ricibi bishita di condolencia na cas.