“Señor ta mi wardador,

pues mi n’ tin falta di nada.”

Psalm 23:1

“Laga mi musica sigui alegra boso curason.”

Cu inmenso tristeza den nos curason,

pero conforme cu boluntad di Dios,

nos ta anuncia fayecimento

cristianamente di:

Albert Osric Croes

*28 maart 1961 – †19 januari 2023

Na nomber di

su mayornan:

Carlos F. Croes y Berta (Betty) Croes-Croes

su yiunan:

Steshka Willems-Croes y Randolph Willems

Brannon Croes

su rumannan:

Charles Francis Croes y Karina Croes-Eman

Arlenne Wever-Croes y David Wever

su (sobre)sobrino- y sobrinanan:

John Charles (JC) Croes

Charine Solognier-Croes y Arnold Solognier, Zachary y Alayna

Jolene Wever

Krystelle Wever y famia

Curtney Wever

su con-suegronan:

Rudolf, Helen Willems y famia

manera ruman:

Ann Willems-Eman y famia

Ady Toppenberg

Laureen Eman y famia

Riri Botta y famia

Yerushah de Cuba-Henriquez

Patrick Henriquez

Lino Vrolijk

su padrino y madrina:

† Everaldo Croes

Violeta Lampe-Croes

mama di su yiunan

Mylène Henriquez y famia

su amigonan musical

amigonan di Grupo Departure, amigonan di grupo Definition,

Nicola Grigoriu Gut, Ruthy Vrieswijk, Mario Middendorp, Papito Rafael, Ebby Peterson, Juan Tromp, Doodle Sophia, ex-coleganan di Scol di Musica Rufo Wever, Vivian Lampe, Landa Henriquez, Maybelline Arends-Croes, Roy Sneek, Daniel Werleman, Catherine Provence y esposo, Anthony Croes, Francis Oduber, Franklin Tromp, Michael Odor, Chichi y Axel. Nos ta pidi disculpa si nos por a lubida un of mas amigo of amiga musical.

omo- y tantanan, primo- y primanan y demas amigo- y amiganan, famia y conocirnan.

Ocacion pa condolencia y acto di entiero lo tuma lugar diamars, 24 di januari 2023 na Misa Inmaculada Concepcion y despues pa Santana de Vries na Santa Cruz di 1’or pa 4’or di atardi.

Ta lamenta cu despues di entiero no ta ricibi bishita di condolencia na cas. Nos ta pidi disculpa si den nos tristesa por a lubida un of otro famia of amistad.