‘mi tempu di bai a yega. Mi a lucha e bon lucha, mi a tèrminá e kareda, mi a warda e fe; den futuro ta wardá pa mi e korona di hustisia, kual Señor, e Hues hustu, lo dunami riba e dia ei; I no na ami so, ma tambe na tur esnan ku a stima Su binida.’

2 Timoteo 4:6b-8

Cu inmenso tristesa na nos curazon pero conforme cu boluntad di Dios nos ta anuncia fayecimento di nos mama, wela, bisawela, ruman, tanta y amiga:

Sra. vda. Catharina Franken-Farro

Cariñosamente yama “Catrien”

*19-02-1938 – †14-08-2025

Propietaria di Almacen Elunid N.V.

Acto di entiero lo wordo anuncia despues