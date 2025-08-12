Directie Natuur en Milieu DNM) ta informa tocante e especie protegi Manta.
E manta yama na Ingles Giant Manta Ray (𝘔𝘰𝘣𝘶𝘭𝘢 𝘣𝘪𝘳𝘰𝘴𝘵𝘳𝘪𝘴) ta haya su nomber gigante como cu e ta esun di mas grandi di e mantanan di mundo. E por midi te cu 8 meter cu su halanan habri y por pisa rond di 2000 kilo. E embranan ta poco mas grandi cu e machonan. E manta aki por biaha te na un maximo velocidad di 40 kilometer pa ora. E manta gigantesco aki ta animalnan migrante cu ta crece poco poco. E manta su repoduccion ta sosode cada 2 pa 3 aña y e ta haya un yiu bibo. E yiu ta nace despues di 12 luna y ta midi 1 meter y mey. Nan por biba mas of menos 45 aña.
Por reconoce e manta pa nan curpa grandi den forma di diamante cu halanan largo cada banda. Tin dos variacion di color di curpa, preto cu bariga blanco of completamente preto. Nan wowonan ta cada banda di e cabes cu un boca grandi. Dilanti di nan boca nan tin dos structura yama ‘cephalic lobes’ na Ingles, cu ta extende y ta yuda crea un canal pa awa pasa. Despues e ta filtra e cuminda prome cu e guli esaki. Nan ta alimenta nan mes door di filtracion via nan caicay (gills), nan ta come cantidad grandi di ‘zooplankton’ y tambe cabaron y otro piscanan chikito.
Rond mundo ta haya e manta gigante den ocean, awa tropical, subtropical y awa cu temperatura entre 19 pa 22°celsius, pero den otro parti tambe ta haya nan den awa cu temperatura entre 25 y 30°celsius. Nan menasa ta orcanan, especie di tribon y tambe hende cu ta gara nan cu meta comercio internacional. E demanda ta halto pa e caicaynan (gills) di e especie. E sorto ta clasifica na peliger pa Union Internacional pa Conservacion di Naturalesa (International Union for Conservation of Nature – IUCN) y ta protegi den nos leynan local.