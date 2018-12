Aumento drastico den costo di operacion ta cerando hopi negoshi

Pa basta tempo caba ta bisando cu Gabinete Wever-Croes ta tumando decisionnan drastico cu ta afecta entre otro comercio, cu consecuencia pa trahado y e consumidor, asina Jennifer Arends-Reyes, miembro di Parlamento pa Fraccion di AVP a duna di conoce. E topico di ‘cost of doing business’ semper tabata relevante pa negoshinan analisa con nan por ta mas efectivo y mira pa nan sobrevivi den un mercado cu tur prijs ta subiendo. Den e prome fase di reforma fiscal a anuncia cu por ehempel grondbelasting lo baha minimalmente pa un grupo y pa otro gruponan, por ehempel cu a inverti hopi den hisa balor di nan propiedad, e lo subi drasticamente. Tur esaki sin conta esunnan cu tin propiedadnan comercial riba 750 mil florin cu lo conoce un aumento di riba 2 mil florin riba nan cobransa.

Asina tin posibilidad cu huur lo aumenta pa esunnan cu ta huur cas of apartamento y cu mester pone tur e costonan aki riba nan gastonan di operacion. En total Gobierno mester saca otro 27 miyon di florin di e reforma fiscal aki pues ta pueblo lo mester pag’e. Gobierno a scoge pa no hedge y te ainda e cobransanan di utilidad ta halto so nan ta birando segun hopi keho den comunidad. Hasta algun tempo pasa a pidi pueblo pa pasa laga nan cobransa di utilidad na Bestuurskantoor pa Minister Presidente mes analisa kico lo por ta bayendo robes cu e cobransanan. Banconan comercial tambe ta cobrando comerciantenan sin piedad sumanan extra pa aña pa cada cuenta cu nan tin.

A celebra cu caya grandi lo habri pa pueblo por haci window shopping pero e realidad ta cu e orario trempan prome cu e tiendanan habri of despues cu e tiendanan cera no tin nada pa mira pasobra hopi tienda tin ‘rol luik’ cera pa evita ladronicia of vandalismo. Negoshinan iconico di Aruba a cera nan porta y mas tienda a anuncia cu haci negoshi den nan ramo no ta rendabel mas y lamentablemente lo mester cera.

Negoshinan ta bahando gasto, ta laga personal bay y ta dificil pa e personanan riba 45 aña di edad pa por haya un trabou bek. Ta importante pa Gobierno cuminsa duna mas guia den e tipo di trabounan cu lo desea pa bira disponibel pa motibo cu e personanan cu ta keda sin trabou no ta un match facil pa locual ta ofreciendo riba mercado laboral, di acuerdo cu Jennifer Arends-Reyes di Fraccion di AVP den Parlamento.

