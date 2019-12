Aumento di Salario Minimo ta pa duna e clase trahado un poder di compra mas grandi

Gobierno di Aruba pa medio di Minister Glenbert Croes a subi e salario minimo y esaki por trece un tendencia negativo pa cu e forza di compra ya cu ta conoci cu e comerciante lo bai hinca e aumento aki den e prijs cu e consumidor mester bai paga. Riba esaki Minister Glenbert Croes ta declara cu ora cu el a haci e investigacion e cantidad di trahadonan cu ta traha riba e mercado laboral ta 51737 y e cantidad di trahadonan cu ta cobra salario minimo ta 4428 cu ta alrededor di 9 porciento y Gobierno ta mire e situacion totalmente diferente ya cu e lo bai duna e 4428 persona aki un poder di compra mas halto. Kiermen cu nan por gasta mas. Y ohala nan usa esaki den mehoracion di nan bida pa hisa nan calidad di bida combina cu e reduccion di coriente y tur otro asistencianan social cu Gobierno ta duna lo por dunanan e alivio cu nan mester. Minister Croes a sigui bisa cu mester reconoce si cu ta leu for di unda mester ta. Segun Minister Croes ta cua cuidadano lo por biba cu e suma di 1815 Florin como salario minimo pasobra den e mundo di awendia esaki no ta posibel pesey minister kiermen cu ainda nan no ta na caminda nan kier ta pa duna tur cuidadano un poder mas grandi di compra. Ya caba por a mira reaccionnan di parti cierto comerciantenan riba e hecho aki cu Gobierno a dicidi pa hisa e salario minimo indicando cu ya caba nan ta “struggle” pa cumpli cu nan debernan. Pero Minister ta mustra cu e intencion di Gobierno ta pa mehora e calidad di bida pa tur hende trahado y caba cu probreza cu ta e enemigo number uno di comunidad. Un otro aspecto ta e hecho cu e instancia cu mester a construi casnan social tin basta tempo sin construi y ta haci e demanda pa casnan a subi drasticamente y consecuentemente e prijs di cas tambe a subi drasticamente cu ta haci cu e trahado cu salario minimo no por cumpra of por lo menos aford un cas pa bida aden. Y esaki tambe un punto cu ta contribui na pobreza di un comunidad. Akinan Minister Glenbert Croes a mustra cu hunto cu minister di infrastructura Otmar Oduber nan a haci e prome fase pa cuminza cu esaki bek y awor cu Sr, Otmar ta retira ta cu Marisol Lopez-Tromp ta bai sigui cu e proyectonan aki. Segun Minister Glenbert Croes e prijs di “huidvesting” ta un di e cosnan cu mas ta pisa riba cartera di e clase trahado. Y awo cu a lucha pa resolve e problema di coriente, segun Minister Croes awo mester tambe bai lucha pa baha e prijs di cas.

