Aumento di salario minimo no ta bay ta 1 Maart 2018

Den e Aruba di dia di awe ta imposibel cu e salario minimo di ayera, pa cual Minister di Asuntonan Social y Labor, Sr. Glenbert Croes, ta splica kico ta a planesnan di gobierno pa yega na un aumento di salario minimo.

Pa por carga un aumento di salario minimo, den un forma real cu ta na beneficio di e trahado, economia tambe mester drei, pa economia drei, e comerciante tambe mester tin beneficio. E comerciante tambe mester haya incentivo y e ora ey, e ekilibrio ey mester yega na dje. Opinion di Sr. Glenbert Croes, ora cu’n comerciante ta paga un trahado su salario (minimo), e ta cost’e casi 30% adicional. E ta cost’e casi 2 mil pa 2,300 florin. Pregunta ta keda unda por yega na un formula na unda e netto minimum loon di e trahado ta bay substancialmente dilanti, sin cu e aumenta pa e comerciante, pa minister, esaki ta posibel.

Den e reunionnan tri-partitie, entre gobierno, doño di trabou y sindicato lo sinta pa por yega na un solucion. Loke ta importante, y cu cual Sr. Croes ta contento cu e reaccion di ATIA y Camara di Comercio, apesar di tin diferencia di posicion, pero toch kier pa nos pais mehora, a cuminsa papia ariba e tema aki. Unabes cuminsa papia ariba e tema aki, ta cuminsa cu e proceso di sinta na mesa, ta yega na un formula unda tur hende ta keda beneficia. Loke mester constanta den forma determinante cu e salario minimo di 1,711.15 florin no ta yega pa un ciudadano biba di dje.

Sr. Croes a enfatiza cu e salario minimo no ta aumenta pa dia 1 di Maart, e ta un proceso. Si e minister tambe a bisa cu lo bay pone si un target cu lo ta programa den 6 lunanan, con pa haci esaki.

Pa loke trata e asuntonan di ganashi di WEB cu ELMAR , Sr. Glenbert Croes lo discuti esaki cu Minister President ya cu e 8 miyon florin mester bay den descuento den awa y coriente, sino cu lo por wordo restitui den servicio na pueblo mes. Llo mester bin cu descuento den e servicio pa henter comunidad por disfruta, unda cu nan lo por spaar un 300 fls riba coriente por ehempel, anto compania lo por keda cu su ganashi tambe toch. E ganashi a bin for di e pueblo mes, pa cual ta mas cu husto pa hinca e ganashi bek den e cartera di pueblo, segun minister di Asuntonan Social y Labor, Sr. Glenbert Croes.

Comments

comments