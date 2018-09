Aumento di REVPAR ta door di renovacion di hotelnan

Primordialmente pa motibo di trabou di renovacion di otro hotelnan den Caribe Aruba ta gosando di un aumento extra di REVPAR den 2018

Segun Sra Arends-Reyes e por a tuma nota cu e actual gobierno a tuma tur e plumanan di un situacion cu ta favorece Aruba pa pronkia cun’e como resultado di nan promesa di campaña y actual maneho. Ta importante pa pueblo di Aruba keda bon informa di e desaroyonan den nos sector Turistico y tambe e motibonan su tras. Na mitar di e luna di Augustus por a tuma nota di un boletin di AHATA dunando splicasion di e aumento di REVPAR (Revenue per available room) dunando asina un update di e disponibilidad y demanda di inventarionan di camber den region despues cu Caribe a sufri basta daño material na propiedadnan den e temporada di horcan. No obstante cu e aumento extra di REVPAR ta algo positivo pa Aruba, Aruba mester por fiha metanan pa entrada cu ta sostenibel a largo plazo. Ta importante pa na momento cu nos turistanan ta wordo redirigi pa Aruba pa motibo por ehempel awo cu e inventario disponibel di cambernan den Caribe ta abou pa motibo di renovacionan di hotelnan, pa Aruba por maximalisa y showcase e potentialnan di Aruba pa high- end customers. Ja nos ta bayendo den e di nuebe luna di aña y si a premira e aumento aki di REVPAR y turistanan cu ta dispuesto di paga bon prijs pa nos destinacion por tawata tin diferente actividadnan special organisa cu empuhe di gobierno por ehempel den nos centro di ciudad na Playa y San Nicolas pa asina por expose un poco mas di locual Aruba tin di ofrece ariba diferente tereno di entre otro shopping, experiencia cultural y hasta (high-end) culinary festivals. Si nos sa cu hopi di e renovacionan den Caribe lo termina den 2019 mester tin planan concreto pa mantene Aruba su REVPAR den e topnan. E mundo di Turismo ta uno sumamento competitivo y agresivo y Aruba no por ‘stand’ riba e stakeholdernan so pa bin cu iniciativa y kere cu e ta run riba ‘auto-pilot.’ Tambe e mercadonan cu kier atrae extra mester hasi bon sondeo di wak si e ‘return on investment’ lo ta manera cu nan ta premira y evalua bon e escohencianan. En todo caso sra Arends-Reyes ta pensa cu mester stimula y cuida e entradanan di Turismo pa pais di Aruba, ta hopi trahador y famia ta depende di e exito di Turismo no solamente pa un temporada pero tambe a largo plazo pa por purba compensa e aumento di ‘cost of doing business’ cu a aumenta drasticamente y sin un reforma fiscal cu compensacionan favorabel. Lo mester evita cu mester corta den personal cu tur e consecuencianan cu esey por trece cun’e sra Arends-Reyes ta termina bisando.

