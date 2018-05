Aumento di BBO y gasoline lo afecta e taxistanan mas ainda

Manera e autobusnan a sali, aki poco dia T & O tambe ta bin afo. E taxistanan actualmente ta paga BBO dobel, contrario na chauffeurnan di Autobus cu ta paga un biaha so. Ta ora pa transportistanan tur uni pa asina cera cabes pa bay delibera, sea cerca e Minister of Parlamento . Sra. Shamila di Taxi 436 ta splica riba e ponencia di e taxistanan.

E situacion aki mester wordo cambia den ley, pasobra e posicion di e taxistanan mester wordo drecha unda cu e beneficio ta keda na conveniencia di e gobierno manera cu e ta e doño y tin cu defini kico ta e derecho y beneficio di e transportista. Di berdad cu tin mester anto dreche e situacion, paso e no por sigui asina cu e aumentonan ta keda subi y e chikitonan ta paga.

E transportistanan no ta miyonario y nan no ta gana un scal di placa pa paga boca cera. E posicion mester wordo drecha y lihe, segun Sra. Shamila. E aumento gasolin e 2.5% di BBO, nan situacion ta drastico pasobra e inversion ta bira mas grandi,unda cu hopi hende ta keha cu taxi ta hop caro y no ta asina pasobra tin un auto cu mester mantene riba caminda. E desgaste di parts ta e gasto di mas grandi cu tin. Nan no ta haya nada na beneficio pa taxistanan anto e desgaste por bira e triple pa e taxistanan.

Vooral cu tur e aumentonan, e 2.5%, cu gasolin cu ta keda subi, e piesanan, servicionan, tirenan, y tur esaki ta bay trece un efecto negativo na corto plaso, unda e servico por colapsa den un par di luna pasobra te ainda nan no a haya ni un contesta di un prijslist cu a wordo entrega. Tampoco no tin un solucion unda ta keda constantemente golpia riba nan pero no ta haya e feedback di nan y algo mester wordo haci.

E peticion ta cu mester yega na un areglo caminda cu of ta keda sin pag’e of ta yega na un areglo. Of ta kita BBO y dunanan algo extra pa paga. Pero nan no por keda paga dobel.

Asina cu e 2.5% bin na vigor, e transportistanan lo bay sinti esaki di biaha, pasobra e gastonan ta keda subi y nan no ta haya nada di niun banda. Finalmente, nan ta pidi pa caba cu esaki. E ministernan ta pasa na tur e departamentonan, menos na e kern, menos na esunnan concerni. Nan no ta pensa mes ariba e problematica aki y esaki tin cu tuma luga prome cu 1 Juli. E taxistanan tin pensa pa manda un carta pa Parlamento.

Segun Sra. Shamila, mester bin cu’n Union di Transportistanan, pasobra cu tin asina hopi eco. No ta importa ken, sino cu e cos mester wordo haci. Si tin cu traha carta of busca firma nan ta haci esaki y entrega e carta prome cu 1 di Juli. Pero e medidanan mester wordo tuma tambe di biaha.

