Banco Central di Aruba (BCA) a publica awe e “State of the Economy” pa 2024. E publicacion aki ta contene un analysis di desaroyonan economico nacional y internacional. E puntonan di mas clave di e publicacion ta presenta akibou.
Durante 2024, economia di Aruba a crece cu 6,9% den termino real compara cu e mesun periodo den 2023, menos si cu e crecemento di 7.7% registra e aña anterior. Actividadnan turistico y inversion priva a pusha e expansion aki. Aunke gastonan real pa anochi di bishitantenan a baha, e cantidad di turista, specialmente di Merca y Latino America, a expande. Sinembargo, riba un nivel individual, e crecemento economico pa persona tabata mas abou di e crecemento den total di Producto Bruto Domestico (PBD) den termino real, principalmente pa motibo di un aumento den populacion.
Turismo mas fuerte, hunto cu un demanda domestico mas grandi, a hisa consumo. Den 2024, tur e indicadornan di consumo a registra un aumento, incluyendo crecemento den uzo di utilidad, credito pa consumidor, y pagonan riba e sistema di I-pago. Na e mes momento, condicionan mas estricto riba e mercado di labor y actividad economico mas halto a conduci na un ingreso di impuesto substancialmente mas halto pa Gobierno di Aruba. Ademas, confiansa di consumidor a mustra un mehoracion compara cu e aña anterior.
Ademas di turismo, inversion tambe a contribui na e crecemento di Aruba su economia na 2024. Data di e banconan comercial ta indica un expansion den e number di hipotecanan comercial. Sinembargo, un caida den e balor di hipotecanan comercial lo por ta indicando un tendencia pa ehecuta proyectonan mas chikito na 2024 compara cu 2023. Otro indicadornan di inversion a mustra cu e number y balor di permisonan di construccion a baha pareu cu e number di hipotecanan di cas nobo, mientras cu e balor di hipotecanan di cas a subi. Apesar di algun caida den e indicadornan, e indice di e “Business Perception Survey (BPS)” a mehora, ilustrando mas optimismo den e percepcion di negoshinan local riba condicion economico actual y den futuro.
Den 2024, a base di datonan di balansa di pago, economia di Aruba a mira mas entrada compara cu salida. Entradanan relata na turismo tabata e fuente principal, mientras cu pagonan pa importacion di producto y servicionan a mengua esaki. Adicionalmente, mas placa a drenta nos isla pa inversion y otro transaccionan financiero, cu a sali, resultando den un subida significante den reserva internacional na 2024. Di e manera aki, reservanan internacional a keda ampliamente adecua, cu ta reforsa CBA su mandato primario di mantene e valor fiho di e florin na e dollar Americano.
Na fin di december 2024, prijsnan, riba un averahe, a subi na un tasa mas abou, compara cu december 2023. Durante 2024, e tasa di inflacion, basa riba un promedio di 12 luna, a decelera significantemente, esta di 3,4% na 1,7%. E componente principal contribuyendo na inflacion tabata comunicacion, vivienda, y diferente otro producto y servicio. Sigi monitoria inflacion di cerca ta crucial, pa motibo cu e ta impacta locual consumidor ta gasta, inversion, empleo, y ultimamente reservanan internacional.
E publicacion completo ta disponibel na BCA su website (https://www.cbaruba.org/document/state-of-the-economy).