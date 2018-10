Aumento den fruteria a pone cu a cuminsa controla ariba higiena

A tuma nota cu a cuminsa cu controlnan ariba fruterianan, caminda cu a constata cu tabata tin varios cos cu no tabata na ordo, pa cual Sra. Jurette Croes, Communicatie Adviseur di Departamento di Salubridad Publico ta amplia.

Dia 2 di october, e seccion di Warenkeuring y Higiene, conhuntamente cu Departamento di Asuntonan Economico a tene un accion, un control ariba e fruterianan. Esaki a wordo haci pa motibo cu a cuminsa tuma nota cu e fruterianan poco poco nan cantidad ta subiendo. Y tambe por a ripara cu esakinan tabata localisa na luganan cu porta no ta nan luga unda nan mester ta. Esey ta haci e control hutno cu Departamento di Asuntonan Econimico. A bishita en total di 17 localidad, e parti di Departamento di Asuntonan Economico a controla e parti di Kvk y tambe nan localidad. Y Departamento di Salubridad a controla pa higiena, no solamente stof, pero tambe animalnan, y tambe e carchi/certificado di salud. Tur persona cu ta traha dne un luga cu ta maneha un alimento, mester di tin un carchi/certificado di salud.

A controla un total di 17 localidad, di cual 1 a wordo cera pa 48 hora, pa motibo cu e higiena no ta na ordo. Un a wordo cera tambe, pasobra cu esun trahando eyden no tabata tin su certificado di salud y uno pa motibo cu e tabata situa unda cu e no mester ta. E control tabata uno fructifero, compara esunnan cu a wordo cera den e 17nan, e hendenan ta manteniendo nan mes na e ley di Warenverordering.

Sra. Croes a sigui bsia cu a controla ariba hygiena. Si e luga tin bestia, e luga ta wordo cera y e frutera lo mester wordo poni na un caminda safe, sea un baki of ariba un mesa. E accionnan lo sigui regularmente y ta prome biaha cu ta haci e control aki. Si sigui cu e controlnan normal, manera ta wordo haci tur rond Aruba, manera ariba supermercadonan y tambe luganan cu ta bende cuminda.

Pa bende fruta, e persona (nan) mester tin un carchi di salud, y nan lo mester presenta na Warenkeuring & Higiena, unda nan lo mester pasa diferente testnan, pa asina bin na remarke pa e carchi di salud. Te asina leu, Sra. Jurette Croes, Communicatie Adviseur di Departamento di Salubridad Publico.

