Aumento den credito na consumidor y hipoteca pa vivienda

Desaroyo monetario

Compara cu januari 2019, den e luna di februari 2019, e cantidad di placa den circulacion a expande cu Afl. 7,8miyon te na Afl. 4.347.1 miyon. Esaki a resulta door di subida den e reserva di divisa netto (+Afl. 132,9 miyon),cu a wordo parcialmente mitiga pa un bahada den e activo domestico netto (-Afl. 125,2 miyon).

E reduccion den e activo domestico netto a wordo causa pa bahadanan den credito domestico (-Afl. 72,4miyon) y transaccionnan no relata na credito (-Afl. 52,8 miyon). E reduccion den credito domestico a resulta for di un caida den credito bancario netto na e sector publico (-Afl. 109,0 miyon) y un subida den credito bancario na e sector priva (+Afl. 36,7 miyon). E caida den credito bancario netto na e sector publico ta debi na un bahada den debenan di gobierno (-Afl. 84,7 miyon) y un aumento den depositonan di gobierno (+Afl.24,3 miyon). Di otro banda, credito bancario na e sector priva a expande door di mas credito na consumidor(+Afl. 15,8 miyon), hipoteca pa vivienda (+Afl. 11,2 miyon) y credito na empresa (+Afl. 9,7 miyon).

E aumento den e reserva di divisa netto di e sector bancario ta debi na compra netto di divisa for di publico(+Afl. 288,0 miyon), primordialmente relaciona cu entrada for di exportacion di turismo. Esaki a wordo pa un gran parti mitiga pa benta netto di divisa na publico (-Afl. 155,1 miyon), relaciona mas tanto cu importacion di mercancia.

Inflacion

E nivel general di prijs, cu ta wordo midi door di e indice di prijs di consumo, a registra un subida di 3,7porciento den e luna di februari 2019, compara cu februari 2018. E contribuyentenan principal na e aumento aki tabata e componentenan “Cuminda y Bebida No-Alcoholico” y “Comunicacion”. Tambe, si exclui ecomponentenan di cuminda y energia for di e indice di prijs di consumo, inflacion a mustra un aumento di 2,7porciento compara cu februari 2018. Pa loke ta trata e promedio anual di e tasa di inflacion, esaki a registra4,0 porciento na februari 2019, compara cu 3,8 porciento na januari 2019.

Entrada di Gobierno

Na februari 2019, entrada di gobierno a suma Afl. 89,1 miyon, cual ta Afl. 9,3 miyon mas compara cu e mesun luna di e aña anterior. Esaki a resulta for di expansion den entrada di impuesto (+Afl. 11,3 miyon), cu a wordoparcialmente mitiga door di un reduccion den entrada no relata na impuesto (-Afl. 2,0 miyon). E subida den entrada di impuesto a resulta principalmente door di mas entrada for di impuesto riba benta di negoshi (+Afl.9,1 miyon; introduccion di B.A.V.P compara cu e mesun luna den 2018), y impuesto riba ganashi (+Afl. 2,7miyon). E aumentonan aki a wordo parcialmente mitiga pa caida den entrada for di impuesto riba salario (-Afl. 3,1 miyon) y riba e asina yama “transfer tax” (-Afl. 1,2 miyon).

Turismo

Tuma nota cu e cifranan di turismo no tabata disponibel na momento di publicacion di e relato aki.

