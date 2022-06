Departamento di Salud Publico pa medio di su monitoring ta señalando aumento den casonan positivo na Aruba, pa cual motibo ta haci apelacion na comunidad pa bira mas consciente den proteccion di bo mes y esnan rond di bo pa evita di sigui plama e virus pa otro persona, vooral pa esnan mas vulnerabel.

Aruba ta den un etapa di recuperacion y ta importante pa comunidad yuda den e proceso pa reduci contagio.

Un di e metanan mas importante, ta pa proteha esnan mas vulnerabel den nos comunidad, cu ta nos adulto mayor y personanan cu cierto condicionnan medico.

𝐃𝐕𝐆 𝐭𝐚 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐦𝐞𝐧𝐝𝐚:

✅ Es cu tin sintoma parecido na griep, pa no bay den publico pero haci un test di COVID. Test di COVID por wordo haci cu self-test of por wordo pidi via dokter di cas of riba www.dvg.aw of www.arubacovid19.org

✅ Evita contacto cu cualkier persona cu sintoma di COVID.

✅ Haci uzo di tapa boca den espacionan sera of unda tin multitud di hende.

✅ Ciudadanonan riba 60 aña pa pasa busca nan prome of di 2 booster shot mas pronto posibel. Por walk in na DVG Oranjestad, haci uso di e Bus di Vacuna of tuma contacto cu number 2800101 pa mas informacion.

✅ Cuidadanonan riba 12 cu tin 2 vacuna so, pasa busca nan boostershot.

✅ Ciudadanonan cu ainda no a vacuna, pa haci esaki mas pronto posibel.

Proteccion ta cuminsa na cada un di nos pa asina hunto nos limita e virus di sigui transmiti su mes. Stop COVID-19, sigui ciuda!

Asina departamento di salud publico a informa riba nan pagina social.