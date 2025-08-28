Aula di Lama, e espacio dedica na dialogo riba sostenibilidad situa na JOIA Aruba by Iberostar, a organisa e siman aki un sesion nobo di e Programa “Man and the Biosphere” (MAB) di UNESCO. Den e evento aki, expertonan di sostenibilidad y representantenan di organisacionnan local a tuma parti na sesionnan pa discuti aplicacion di e Programa MAB na Aruba y e co-creacion di un reserva di biosfera den e pais.
Na e inauguracion di e programa, e Gobernador di Aruba, Su Excellencia Juan Alfonso Boekhoudt y e Prome Minister di Aruba, Mike G. Eman a atende. E sesionnan, dirigi pa UNESCO NATCOM Aruba y UNESCO – Field office na Kingston, a brinda un
plataforma pa discuti e retonan y oportunidadnan envolvi den creacion di un reserva di biosfera na Aruba. Cu un enfoke riba co-creacion y colaboracion, participantenan a intercambia conocemento riba aliniacion di e bienestar humano cu poder ambiental,
enfatisando con e proyecto aki por promove desaroyo comunitario inclusivo mientras ta salvaguardiando e biodiversidad di Aruba.
Segun Sr. Eric Falt, Director di UNESCO Field office for the Caribbean, “Creando un reserva di biosfera ta ofrece un oportunidad pa haci Aruba un simbolo di harmonia entre pueblo y naturalesa — un luga caminda tradicion y ciencia ta traha hunto, caminda conservacion ta sostene prosperidad, y caminda un isla chikito por briya como un inspiracion pa e Caribe y e mundo”.
“Organisando e evento aki na nos Aula di Lama na JOIA Aruba by Iberostar ta reenforsa nos compromiso cu turismo responsabel. Den e espacio aki, diseña pa fomenta investigacion y educacion riba e ecosistemanan di Aruba, nos tin como meta pa contribui na un dialogo significativo riba solucionnan real cu ta balansa e proteccion di e ecosistemanan cu e prosperidad di e hendenan cu ta depende riba nan”, a bisa Jareth Vermeulen, responsabel pa sostenibilidad na Aruba pa Iberostar Hotels & Resorts.
E iniciativa ta destaca e vision largo di Iberostar pa defende cambio positivo a traves di turismo positivo, promoviendo un modelo di turismo responsabel cu ta balansa cuido ambiental, progreso social y prosperidad largo pa destinacionnan y e industria. Na JOIA Aruba by Iberostar, Aula di Lama ta sirbi como un hub multifuncional pa compartimento di conocemento, participacion di comunidad, y iniciativanan di sostenibilidad cu stakeholdernan clave na Aruba. E ta brinda oportunidadnan di investigacion y educacion pa Aruba, mientras e ta mustra e compromiso continuo di Iberostar.
Tocante Iberostar Hotel & Resorts
“Iberostar Hotels & Resorts” ta e division di hotel cu ta forma e negoshi principal di Grupo Iberostar, un multinacional di Spaña, 100% familiar cu casi 70 aña di historia den sector turistico, cu origen empresarial cu ta bay te 1877. Su portfolio ta inclui 31.500 camber den 100 hotel di cuatro y cinco strea den 13 pais, dedica na ofrece un calidad excepcional y un servicio sincero. Na mes momento nan ta defende e modelo di turismo responsabel cu tin como prioridad, bienestar tanto di e hende como di naturalesa.
Cu 2,5 miyon bishitante pa aña y un presencia privilegia den prome liña di beach, e marca Iberostar Beachfront Resorts ta ofrece tres segmento distinto pa cumpli cu e soño di vacacion di cada turista. Iberostar Waves ta ofrece experencianan yen di diversion, perfecto pa famia y pareha, amante di lama. Iberostar Selection ta ofrece estadianan premium, espacioso y relahante cu un servicio excepcional. Por ultimo, JOIA by Iberostar ta un coleccion di resort di luho na lugarnan exclusivo, cu ta distingui nan mes pa un servicio altamente personalisa y sofistica.
*Iberostar su portofolio di Beachfront Resorts ta exclui su interesnan na Cuba