Audiovisualnan di Switch Foundation a educa mas di 100 hoben na St. Eustatius

Eliminacion di Violencia Domestico

E organisacion Switch Foundation a comparti cu hobennan Caribense pa promove e alerta y control pa loke ta e abusonan di indole domestico, como parte di un ciclo di actividadnan impulsa pa e gobierno di St. Eustatius.

Recientemente, e gobierno di St. Eustatius, a traves di e departamento di Youth Affairs y Children’s Rights, a activa un plan di atencion y alerta contra e abuso domestico, accion dirigi na hobennan adolescente, den cuadro di e siman internacional di e eliminacion di e Violencia Domestico.

E actividadnan conmemorativo a tuma luga entre e dianan 25 y 27 di November na St. Eustatius; a inicia cu e marcha silencioso pa e eliminacion di e violencia domestico, caminata den cual a participa, ademas di hende muhenan, muchanan y hende hombernan. Mester destaca cu e isla aki tin un comunidad di 2.000 habitante.

Durante e oportunidad aki, e mensahe a wordo entrega door di Switch Foundation; organisacion sin fin di lucro; a traves di su fundado y realizado audiovisual, Paula Nahr, kende, pa medio di audiovisualnan dinamico y efectivo, cu un charla ameno di conscientisacion, a comparti cu mas di 100 mucha di e isla.

Nahr a expresa cu el a wordo acerca pa e gobierno di St. Eustatius pa realisa e actividad ya cu “na e isla tin hopi mucha muhe cu no ta consciente di nan poder di bisa no na e abuso domestico; ademas, ta hopi e mucha muhenan cu no ta sali for di nan cas, luga unda e violencia ta sosode pa via di e dependencia economico”.

Pa Nahr, kende tambe ta investigado di situacionnan di violencia domestico “ta existi poco conexion den e relacion mayornan-yiunan. Tin masha tiki ‘parental guidance’ y e hobennan no ta mantene un relacion estrecho y di confianza cu nan mayornan”, el a comenta.

Segun estudionan realisa pa Nahr, a traves di Switch Foundation, por deduci cu “e violencia domestico ta ripiti cu patronchinan unda e hoben ta copia e tata, y asina, sucesivamente, locual ta wordo mira como algo normal den e sociedad”.

Banda di esaki Paula Nahr ta kere cu ta importante transmiti e mensahe cu Switch Foundation ta promove: “Mi target ta e hubentud. Y e fundacion ta presenta audiovisualnan, como metodo eficaz y dinamico pa capta e atencion di e hobennan y alerta nan contra e problematicanan social. Na e oportunidad aki, mi a conecta cu e hubentud desde mi experiencia personal ante e violencia domestico, y con mi a logra kibra e ciclo aki”, a bisa.

Paula Nahr a haci su presentacionnan na Gwendoline van Putten School, dilanti un audiencia conforma pa muchanan cu edadnan entre 11 – 13 aña. Cada encuentro a dura 45 minuut, cu a inicia cu un trailer di 3 minuut produci pa Switch Foundation, den cual e mensahe ta e alerta pa loke ta e explotacion sexual di hende muhe y mucha muhenan.

E gobierno di St. Eustatius a haci conexion cu Switch Foundation; cual tin como meta hiba e mensahe cu atencion special den e comunidadnan di e islanan di Caribe, y Latinoamerica; despues di coincidi cu su fundado den e UNICEF Child’s Rights Film Festival, den su edicion Caribense realisa na Corsow.

Den e oportunidad aki, Nahr a representa Aruba como miembro di e hurado. Eynan Carol Cuvalay, Policy Support Officer, y Dirkje de Jong, Policy Coordinator of Domestic Violence, Child Abuse and Children´s Rights, ambos adscrito na e Public Entity di St. Eustatius, a acerca Nahr pa activa e mensahe di prevencion pa hobennan y hende muhenan.

Por mira e siguiente documentario Promesa Falso tocante traficacion di hende riba Facebook, Instagram y YouTube di Switch Foundation.

Comments

comments